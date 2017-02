Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Sa fii singura cuc poate fi minunat. Ai timp pentru tine, faci ce-ti place, cand si cum vrei, nu suferi, nu te stresezi. Dar cum nu esti de piatra, te mai incearca, din cand in cand, nostalgia, mai tanjesti dupa cineva care sa-ti incalzeasca noptile, sufletul si trupul...

4 zodii de barbati buni pentru o aventura

Luna iubirii poate fi un astfel de moment de cumpana. Parca ceva iti lipseste. Inimioare, buchete de flori, cadouri, cine la lumina lumanarii si excursii in doi, filme siropoase si cate alte dovezi de dragoste si romantism ti se perinda prin fata ochilor de fiecare data cand deschizi televizorul ori contul de facebook. Sau pur si simplu daca te uiti un pic in jur. Daca nu-ti surade singuratatea si nici pregatita sa incepi o relatie serioasa nu te simti, iata ce zodii de masculi te asteapta cu bratele deschise si cu o doza binemeritata de erotism si de rasfat. Fara drame inutile. Traieste clipa!

Berbec

Se stie cat de usor se aprinde acest Casanova al zodiacului. Tu profita de indragosteala, atat cat il tine, fiindca pe cat de mult ii place vanatoarea, pe atat de repede se stinge interesul. O sa te curteze intens, o sa te sufoce cu dorinta nebuna de sex, cu declaratii peste declaratii si, chiar daca stii ca nu-s adevarate (doar n-o sa-l crezi cand se lauda ca ar merge cu tine de mana pana la capatul Pamantului, cand el te cunoaste de vreo doua zile) din cand in cand sa fii mintita frumos e exact ce-ti trebuie. In pat nu e loc de plictiseala, il incita sa-si lase partenera epuizata, fara suflare – daca uneori e prea grabit si sare peste preludiu, domoleste-l tu. Relatia poate dura asa cata vreme ii suporti cu brio lipsa de maturitate.

Taur

Poate cea mai senzuala dintre zodiile masculine, Taurul pune mare pret pe viata sexuala. Face tot ce poate sa impresioneze, sa fie cel mai bun la pat, sa nu il uiti usor. Este un gentlemen si in dormitor, nu doar in afara lui, atent la detalii, la ce exprimi prin fiecare sunet, prin fiecare grimasa, la ce-ti doresti, la cum te simti. Il intereseaza placerea ta in aceeasi masura cu a lui, isi face un scop din a te aduce pe culmile extazului. In plus, e foarte darnic, ceea ce inseamna ca in timpul petrecut alaturi de el, vei fi rasfatata ca o regina. Totul e sa nu te sfiesti sa faci tu primul pas, Taurii nu stau prea bine la capitolul seductie.