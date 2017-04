Nu iesi din casa daca nu esti imbracata la patru ace si coafata impecabil sau, dimpotriva, pui pe tine la repezeala prima pereche de pantaloni din dulap si tricoul cel mai confortabil si te preocupi de detalii doar la ocazii speciale? Depinde si de zodie.

Moda si zodiile: cum te imbraci in functie de zodie

Foto: Halay Alex, Shutterstock

Berbec

Sa probezi haine cu orele ti se pare timp pierdut. Ai cateva piese vestimentare inedite, pe care le combini in doi timpi si trei miscari, rezultatul fiind de fiecare data unul sic, admirat de toata lumea. Stii sa accesorizezi chiar si cele mai simple tinute astfel incat sa obtii un look fresh, original.

Taur

Cu toate ca pentru tine cel mai important este sa te simti confortabil, iti place in egala masura sa arati bine si sa iesi in evidenta prin imbracaminte. Calitatea hainelor e pe primul loc. Daca te incalti cu tenisi, precis sunt din ultima colectie a vreunui mare magazin sau in culori care fura ochii.

Gemeni

Pentru tine, detaliile fac diferenta. Stii sa pui in evidenta chiar si un tricou banal asortat la o pereche de blugi, folosindu-te de creativitatea ta specifica: o curea, un colier, o bratara alese bine schimba tot aspectul unei tinute. Te inspiri din reviste, iti place sa fii in tendinte si iti iese de minune.

Rac

Firea ta sensibila te face sa-ti alegi hainele in functie de cum te simti. Azi vrei sa treci neobservata si alegi culori inchise, maine faci combinatiile cele mai nebunesti. Tinutele romantice, foarte feminine ti se potrivesc manusa si te atasezi enorm de hainele purtate cu ocazii speciale.