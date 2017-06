Mereu stresata, prea sensibila, excesiv de organizata? In functie de trasaturile zodiei tale iti prinde bine un supliment de energie, care sa te ajute sa iei lucrurile mai usor, fara sa-ti lasi organismul epuizat de iuresul evenimentelor. Il poti procura de la farmacie sau din farfurie.

Vitamina potrivita fiecarei zodii

Foto: Uber Images, Shutterstock

Zodiile de apa (Pesti, Rac, Scorpion)

Te domina emotiile, te macini din nimic, ai stari de spirit schimbatoare de la o clipa la alta, întocmai ca APA. Toate grijile care te cuprind zi dupa zi slabesc, in timp, imunitatea, si-ti dau peste cap sanatatea.

Te ajuta vitamina C

Vitamina C iti da energie, intareste sistemul imunitar, incetineste procesul de imbatranire, te ajuta sa asimilezi mai bine fierul si colagenul. Studiile arata ca banala vitamina C reduce si riscul de suferi un stop cardiac sau un accident vascular, pastrand arterele elastice si contribuind la normalizarea tensiunii arteriale. Un antioxidant puternic, actioneaza ca un scut impotriva radicalilor liberi vinovati de distrugerea tesuturilor sanatoase. Doza minima recomandata zilnic este de 100 mg si ti-o procuri foarte usor: doua fructe mici de kiwi sau un pahar cu fresh de portocale sunt tot ce ai nevoie. Si patrunjelul, capsunele, rosiile, ardeii, fructele de padure, toate citricele, plus multe alte verdeturi au destula vitamina C de oferit. Pe langa fructele si legumele din meniu, in perioadele critice te ajuta un supliment concentrat, de 1000 mg. Nu-ti face griji ca iei prea multa, organismul isi pastreaza necesarul si elimina surplusul.

Zodii de foc (Berbec, Leu, Sagetator)

Sunt zodiile cele mai impulsive, nerabdatoare, patimase. Daca te conduce elementul FOC, esti cel mai probabil cu sistemul nervos la pamant din te miri ce si ai nevoie sa combati stresul rapid!

Cat esti stresat, organul cel mai afectat este inima. Acelasi stres se face vinovat de imbatranirea prematura a celulelor. Resveratrolul te ajuta pe de o parte sa previi afectiunile cardiovasculare si altele mai grave, precum cancerul, pe de alta tine departe aparitia primelor semne de imbatranire, atat cele vizibile pe chip, cat si cele care nu se vad cu ochiul liber, dar afecteaza organele interne.

Sustine creierul sa functioneze la cote maxime, mentine echilibrul hormonal si poate ajuta la prevenirea diabetului, afectiune care se declanseaza frecvent pe fond de stres. Il găsești cu precădere în fructele și legumele închise la culoare, cum sunt strugurii roșii, murele, afinele, merisoarele şi coacăzele. Da, vinul rosu contine si el resveratrol, dar in cantitati mult prea mici ca sa acopere doza zilnica recomandata. Cel mai eficient mod de administrare este sub forma de supliment.