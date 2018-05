foto: Hakan Egne, Shutterstock

Perechi de zodii care nu se potrivesc

Taur versus Varsator

Ti se intampla sa intalnesti pe cineva pentru prima oara si sa iti inspire o stare de bine care va face sa va imprieteniti imediat, in vreme ce alti oameni te tin la distanta fara sa spuna sau sa schiteze vreun gest special? De ce te simti confortabil in prezenta unora si stingher in preajma altora? Energia buna sau rea pe care ti-o transmit poate depinde si de semnul zodiacal in care s-a nascut fiecare dintre voi.

Taurii sunt calmi din fire, le place sa se relaxeze, sa faca lucrurile pe indelete. Dimpotriva, Varsatorii nu se gandesc prea mult inainte sa accepte o provocare. Acestia din urma sunt visatori, idealisti, isi fac planuri si vor schimbari, in vreme ce Taurul e foarte practic, bine ancorat in prezent. Varsatorul va considera Taurul plictisitor, iar Taurul poate fi de-a dreptul agasat de insistenta si excentricitatea Varsatorului.

Berbec versus Rac

Berbecul nu are deloc rabdare, vrea sa se intample totul aici si acum, in vreme ce Racul e mult mai sensibil, conservator si se poate simti luat peste picior de catre impulsivul nativ nascut intr-un agitat semn de foc. Emotivitatea Racului, toanele si nesiguranta lui, tendinta de a face cate un pas inapoi pot transmite Berbecului o stare de tensiune inca de la prima intalnire. Iar nemultumirea e reciproca.

Capricorn versus Balanta

Balanta e foarte sociabila, ii place sa rada, sa se distreze, lucru care-i lasa din prima Capricornului impresia ca are de-a face cu o persoana superficiala. El, semn de Pamant, este extrem de responsabil si realist, disciplinat, retras, preocupat de munca mai mult decat de orice altceva, practic exact genul de persoana aparent blazata, exigenta si retinuta pe care Balanta, cu firea ei optimista, nu si-o doreste prin preajma.