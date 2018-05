foto: ViChizh, Shutterstock

Cele mai importante caracteristici ale femeii Gemeni

E si inger si demon

Sociabila, spontana, sarcastica, surprinzatoare, femeia Gemeni nu poate fi niciodata cunoscuta pe deplin, insa pentru cei care o iubesc cateva informatii sunt esentiale.

E un semn dual, ceea ce inseamna ca are calitati si defecte de-a dreptul contradictorii. Poate fi si sincera, si prefacuta, si sensibila, si de piatra, si buna, si rea, si vorbareata, si tacuta. E maestra vorbelor dulci, dar si a cuvintelor usturatoare. De tine depinde care latura a ei va iesi mai des la iveala.

Stapaneste arta disimularii ca nimeni alta

Niciodata nu poti stii precis ce se ascunde in spatele zambetului unui Geaman. Ii reuseste de minune sa poarte orice masca vrea. Nu-si arata latura sensibila in fata multora, iar cei care ajung sa o vada plangand sau neajutorata sunt oameni cu adevarat speciali pentru ea, in care are incredere totala. Daca nu te place, iti vei da seama dupa faptul ca va fi foarte retinuta in preajma ta.

Flirteaza pentru ca... poate

Femeia Gemeni adora sa comunice, sa-ti etaleze cunostintele si frumusetea. Ii place sa se joace cu mintea barbatilor de langa ea, chiar daca n-are nicio intentie in ce ii priveste. Zambetele si glumele ei nu sunt o invitatie, sunt o joaca. Asa ca, interpreteaza-le cu grija inainte sa faci urmatorul pas in relatie. Nu de putine ori semnalele pe care le transmite doar de dragul distractiei sunt intelese gresit si ajung sa se indragosteasca de ea barbati pe care nici macar nu-i place.

Isi schimba starea intr-o clipa

Uneori, ai senzatia ca are dubla personalitate. Sau tripla. Acum e foarte suparata pe tine si nici nu-ti vorbeste, in secunda urmatoare te saruta si te intreaba unde plecati in weekend. Trece foarte usor de la o extrema la alta. Nu trebuie sa te miri daca iti spune ca are chef sa leneveasca pe canapea, iar zece minute mai tarziu imbraca hainele de petrecere si vrea sa plece la club. Nici supararile, nici bucuriile n-o tin prea mult. Unii vor spune ca e aiurita, dar nimeni nu poate nega ca nu te plictisesti langa ea.