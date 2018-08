Am scapat de sezonul agitat al eclipselor, al provocarilor si transformarilor. Din punct de vedere astral, luna septembrie este una asezata, linistita, in care facem lucrurile pe indelete, cu tact si migala, fara sa ne grabim. Ne acordam mai mult timp pentru a lua decizii favorabile pe termen lung, nu inainte de a pune in balanta toate plusurile si minusurile. Multe aspecte se clarifica acum. Suntem dominati de calm si ratiune, insa suficient de categorici daca e cazul sa lasam in urma persoane sau contexte care ne dezamagesc sau ne trag inapoi.

Atitudinea potrivita acestui interval este una increzatoare, curajoasa, din care sa nu le lipseasca optimismul si spiritul de intiativa. Astfel vom putea demara proiecte originale si surprinzatoare, mai ales incepand cu Luna Noua din 9 septembrie. Luna Plina este in data de 25, in zodia Berbecului.

Horoscop septembrie 2018 pentru fiecare zodie

Horoscop septembrie Berbec

Horoscop septembrie Taur

Horoscop Gemeni septembrie

Horoscop septembrie Rac

Horoscop septembrie Leu

Horoscop septembrie Fecioara

In privinta sanatatii, ar fi bine sa fii precauta si sa eviti situatiile despre care stii ca te sensibilizeaza – daca, sa zicem, mergi la piscina, nu sta cu parul ud in bataia aerului conditionat, ca sa te plangi apoi de dureri de cap. Pe plan profesional, incepi sa te misti cu mai mult spor in directia dorita de tine si avansezi, nu foarte rapid si impulsiv cum esti obisnuita, dar corect si sigur. Luna Plina in semnul tau te cam da peste cap, iti rascoleste emotii demult uitate si te pune in situatia de a face alegeri pe care le tot amanai de ceva vreme. Nici tu nu stii precis ce simti sau ce-ti doresti. Atentie la modul in care acoperi cheltuielile inopinate!

Nu mai e un secret pentru nimeni ca esti o gurmanda pur-sange si ca dietele sunt un chin pentru tine de cand te stii. Dar, daca se tot intampla sa te sacaie simptome digestive neplacute, nu le trece cu vederea si ia in serios regimul recomandat de medic, chiar daca interdictiile nu-ti sunt pe plac. In alta ordine de idei, Uranus retrograd la tine-n semn iti aduce dorinta de a evolua, dar si unele confuzii, intarzieri, amanari in indeplinirea obiectivelor, care totusi nu trebuie sa te descurajeze. Deocamdata te distrezi, te bucuri de invitatii inedite, de experiente interesante pe care le accepti fara sa stai pe ganduri, desi nu-ti sta in fire atata spontaneitate.

Esti mai sensibila in luna septembrie din punct de vedere fizic si poti fi nevoita sa treci pragul medicului pentru un control. Nu e nimic de speriat, asa ca nu amana, profita de perioada asta in care astrele te ajuta sa te refaci rapid, indiferent de problema ta si de sfera in care se manifesta. Pe plan emotional ai cateva motive de incertitudine, simti nevoia sa te retragi, sa te regasesti, dar dilema nu te tine mult. Chiar daca esti nevoita sa renunti la unele planuri, te remontezi si-ti recapeti repede zambetul si energia. Ai grija pe unde mergi si cu cine te-ntalnesti, fiindca e rost de o poveste de iubire care se naste chiar cand esti tu cu garda jos.

Situatia financiara sau alte nemultumiri legate de locul de munca te pot face sa cauti alta sursa de venit. Acasa, ai senzatia ca muncesti degeaba, ca nimeni nu observa si nu apreciaza, desi nu e tocmai asa. E bine sa te relaxezi mai mult, mai ales in relatia cu partenerul de cuplu. Si sa faci economie de energie, pentru ca apare sau ia amploare o noua preocupare legata de un prieten, o ruda, un parinte a carui situatie delicata te pune pe drumuri si te solicita mult. Cand nu mai stii incotro s-o apuci, stai jos si noteaza negru pe alb tot ce-ti trece prin minte – te ajuta sa-ti pui ordine in ganduri si sa iei decizii bune.

Daca te-ai simtit fara vlaga, obosita, chiar putin ametita in ultima perioada, te pui repede pe picioare cu ajutorul unui supliment de multivitamine. Mai ales daca faci sport sau ai un program incarcat, care te sleieste de puteri si de oligoelementele necesare organismului, cateva doze de calciu, magneziu, vitamina C ar trebui sa te energizeze instant. Te asteapta o perioada in care incerci sa-ti revii financiar dupa cheltuielile verii si cauti diverse solutii de gestionare a banilor, ceea ce te scoate si mai tare din zona de confort. Simti nevoia sa schimbi macazul, sa faci ceva nou, dar inainte de asta ai obligatii mai vechi de dus la bun sfarsit.

In primele saptamani ale intervalului, Soarele iti ofera multa protectie si sanse pe toate planurile. In special dupa Luna Noua din data de 10 septembrie (care se petrece la tine-n semn) ai un chef nebun de a te ocupa de tine, de felul cum arati. E momentul ideal sa-ti schimbi obiceiurile, tunsoarea, infatisarea si hainele din garderoba. Aveai nevoie de un astfel de respiro in care sa te pui pe primul plan, sa uiti de munca si de alte obligatii. Mercur se afla si el in zodia ta din 6 pana pe 22 septembrie si te indeamna sa-ti faci ordine in viata. Ai multa incredere in tine si tocmai de asta iti iese impecabil tot ce-ti propui!