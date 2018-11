Te-ai intrebat vreodata de ce anumite culori te atrag, in vreme ce altele nu-ti transmit nimic si, constient sau nu, le respingi sau le eviti? Se spune ca fiecare zodie are cel putin o culoare norocoasa. E bine sa te inconjori cat mai des de aceste culori, sub forma hainelor si bijuteriilor pe care le porti, a obiectelor din casa ori de la birou. Te ajuta sa fii mai receptiva, sa te exprimi cu mai mare usurinta, sa te simti mai puternica, mai creativa, mai atragatoare. Asta pentru ca fiecare culoare are anumite caracteristici care iti influenteaza aura, iti stimuleaza energia spirituala si iti pot readuce echilibrul pierdut.

Culoarea spirituala pentru fiecare zodie

Berbec

Foto: By Maksim Vostrikov, Shutterstock

Zvapaiatul Berbec se simte in apele lui cand poarta rosu. E o culoare puternica, a energiei, optimismului, dar si a sanatatii, o culoare care se muleaza intocmai pe caracteristicile acestei zodii. In plus, se spune ca tine departe energiile negative. De bun augur sunt si alte culori aprinse, vizibile de departe.

Taur

Foto: By MaxFrost, Shutterstock

Pentru cel mai calmi si linistiti nativi, albastrul cerului si verdele crud al ierbii sunt culorile potrivite naturii lor si anotimpului in care s-au nascut. In general pasiv si retinut, contemplativ, poarta-le pentru un plus de echilibru mental, consecventa si confort spiritual.

Gemeni

Foto: shutterstock, By indira's work

Veselia proverbiala a Gemenilor se cere sustinuta printr-o culoare optimista, solara: galbenul. Te ajuta sa scapi de emotii, de negativism si depresie. Pentru imbracaminte sau obiecte de decor poti alege si culori derivate, cum este mustarul. Te influenteaza benefic si nuantele de violet.

Rac

Foto: shutterstock, By conrado

Cei nascuti in zodia Racului se asorteaza instinctiv cu planeta care-i guveneaza: Luna. Te simti in largul tau cand porti alb sau albastru pal, iar bijuteriile si hainele de ocazie trebuie sa aiba elemente argintii. Evita sa porti negru sau gri – sunt culori care atrag negativitatea si-ti scad increderea in tine.

Leu

Foto: shutterstock, By Inara Prusakova

Din moment ce esti guvernat de Soare, culorile solare sunt cele care te reprezinta cel mai bine. Poarta portocaliu, rosu, auriu, pentru a-ti reflecta curajul, feminitatea, generozitatea si caldura sufleteasca. Pentru ca ai o personalitate de neclintit, te simti excelent si cand porti negru.

Fecioara

Foto: shutterstock, By Olga Mazina

De fiecare data cand esti inconjurata de verde, te simti mai aproape de natura-mama. Te atrag in aceeasi masura si nuantele de maro, caramiziu, asemeni scoartei copacilor sau frunzelor toamnei. Iti induc sentimente placute de incredere, multumire si siguranta.