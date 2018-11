foto: By Lucky Business, Shutterstock

In primele zile ale lunii pune stapanire pe tine fara drept de apel ceea ce simti sau intuiesti, atat de intens incat nimeni nu te poate convinge sa actionezi dupa cum iti indica normele sau ratiunea. Chiar si cei mai pragmatici dintre noi sunt neobisnuit de sensibili si visatori. Te lasi purtata de valul dorintei de a face bine, de a-i intelege si ajuta pe altii, dar nu toate initiativele pornite din suflet se si concretizeaza. Piedicile din lumea reala iti demonstreaza ca drumul de la teorie la practica e uneori fara iesire. Luna Noua din 7 decembrie iti amplifica indrazneala de a lupta pentru un vis vechi sau nou, pentru statut, pentru relatie sau cariera, iar Luna Plina din data de 22 iti readuce in actualitate secvente din trecut si te pune in ipostaza de a alege pe cine pastrezi in suflet si pe cine alungi pentru totdeauna. Nu degeaba curatenia generala e un must macar o data pe an, inainte de Craciun!

Horoscop luna decembrie 2018 pentru fiecare zodie

Nu e neobisnuit pentru tine faptul ca nu reusesti deloc sa te relaxezi, mai ales inainte de evenimente importante, cum este sfarsitul de an. Ai o stare de sensibilitate si agitatie care nu-ti da voie nici sa muncesti eficient, nici sa te odihnesti bine. Iti doresti totul dintr-un foc, de parca zilele tale n-ar avea si ele tot 24 de ore. Iti faci ordine in acte si facturi, te asiguri ca nu ramai cu datorii neachitate, te inscrii la cursuri sau rezervi calatorii. Ai o multime de oportunitati, dar nu ignora simptomele care te supara si nu trage de tine pana la epuizare! Ca intotdeauna, chiar daca pare ca stii tu mai bine ce ai de facut, asculta, daca nu de altii, macar de propriul organism.

Horoscop decembrie Taur – mai multa deschidere

La inceputul lunii decembrie comunicarea este cea care te ajuta sa-ti pastrezi optimismul si voia buna. Faci planuri impreuna cu ai tai, calculezi bugete, totul e sa nu pui mai mare pret pe chestiunile materiale decat pe cele sentimentale. De sarbatori conteaza mai mult cu cine esti la masa, decat unde, asa ca alege intelept! Amana tot ce nu este urgent si simte-te bine! Oricum, socoteala de acasa nu se potriveste intotdeauna cu cea din targ si nu-i un capat de tara daca lucrurile nu se intampla intocmai conform graficului. Vei face fata, chiar daca te simti un pic luata pe sus de intamplarile neprevazute. Maleabilitatea iti aduce rezultate excelente atat in viata de cuplu, cat si la serviciu.

Horoscop decembrie Gemeni – te asteapta zile bune

Cum la final de an toata lumea trage linie si face bilanturi, este un moment bun sa-ti impui, cu cea mai mare seriozitate, sa renunti la obiceiurile despre care stii precis ca nu-ti fac bine: nopti pierdute, stat prea mult pe scaun, fumat. Ai de furca si cu tendinta ta de a te chinui pentru fleacuri, pana la epuizare. E o perioada in care ti-e usor sa iei decizii si sa le pui in practica, iar unii Gemeni vor avea sclipiri de geniu. Noteaza-ti ideile si fa-ti un plan concret de actiune, fiindca Luna Noua in semnul tau iti aduce noroc. Mizeaza pe intuitie si renunta la excesul de neincredere. Cunosti oameni care te dezarmeaza cu sarmul lor si ai mari sanse sa-ti intalnesti jumatatea in perioada urmatoare.

Horoscop decembrie Rac – pune-te pe primul plan!

Racii au parte de o perioada extrem de favorabila refacerii si vindecarii. Ca sa beneficiezi de ea, trebuie sa-ti acorzi mai multa atentie si timp, sa te porti ca-ntr-un adevarat concediu, chiar daca, poate, nu pleci pe nicaieri. Rezolva problemele presante, apoi inchide usa fara sa te uiti in urma: uita ca ai job si responsabilitati pentru cateva zile! Nu te epuiza cu pregatiri de sarbatoare, nu chema musafiri, doar mergi unde esti invitata. Dormi, citeste, plimba-te, du-te la masaj, fa toate acele lucruri pe care le amani de saptamani sau luni bune. Cu mintea relaxata, vei incepe sa vezi viata cu mai mult optimism si vei gasi iesiri din situatii pe care le credeai pierdute.

Horoscop decembrie Leu – munca si distractie

E o perioada excelenta sa lasi trecutul in urma si sa te concentrezi asupra planurilor de viitor. Nu vrei sa pierzi nicio oportunitate financiara si intr-adevar, este momentul in care se pot concretiza parteneriate importante. Chiar daca-ti sta mintea la munca, prietenii si partenerul de cuplu isi revendica dreptul de a se bucura de prezenta ta. Pur si simplu, socializeaza, simte-te bine, incarca-ti rezervele de energie si nu te gandi ca prea multa odihna strica. Ai nevoie de cateva zile in care sa nu faci nimic, doar sa-ti aduni gandurile, sa dormi si sa te plimbi. In privinta cheltuielilor, tempereaza-ti dorinta de a cumpara cadourile cele mai scumpe si sofitsticate!

Horoscop decembrie Fecioara – provocari pe banda rulanta

Desi obisnuiesti sa organizezi totul la linie, ca sa ai sub control fiecare detaliu, mici probleme de sanatate se pot declansa chiar in preajma sarbatorilor, dandu-ti planurile peste cap. Nu amana vizita la medic nici daca e perioada de concedii, caci vindecarea e cu atat mai simpla si mai rapida cu cat actionezi mai din timp! Unele Fecioare au in plan o mutare sau o reamenajare care le entuziasmeaza, dar e bine sa lasi lucrurile sa se intample in ritmul lor. Desi in prima parte a lunii iti consumi pana la ultima picatura de energie ca sa termini tot ce ai de facut, dupa ce te achiti de datoriile profesionale si financiare, urmeaza o perioada de relas total. In sfarsit, te distrezi si te simti bine!