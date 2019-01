foto: By Mix and Match Studio, Shutterstock

Unele zodii se descurca excelent pe cont propriu, altele intra intr-un soi de negare sau cauta cu incrancenare un partener de cuplu pe masura.

Cum te comporti cand esti single in functie de zodie

Berbec

Tu esti mandra de statutul de single, il asociezi cu libertatea pe care o adori. Optimista si plina de viata, nu te descurajezi nicicand si preferi sa nu ai pe nimeni langa tine, decat sa ramai cu cineva care te plictiseste sau care iti complica existenta.

Taur

Pentru tine stabilitatea e foarte importanta. Iti doresti o familie si nu te simti implinita singura, dar nici nu te grabesti sa te implici in relatii doar de dragul de a avea pe cineva. Preferi sa astepti pana cand iti gasesti un partener alaturi de care te vezi pentru tot restul vietii.

Gemeni

Se spune despre Gemeni ca nu pot sta singuri prea mult timp, ei simt nevoia sa aiba mereu pe cineva aproape. Dar daca nu e sa fie un iubit, nu e un capat de tara. Nu faci o drama din faptul ca nu ai o relatie stabila. Iti iei o pisica, citesti mai mult, te vezi mai des cu prietenii.

Rac

Suferi mult dupa o despartire, accepti greu ca relatia s-a terminat si ca esti pe cont propriu. La fel de dificil iti este sa-ti deschizi sufletul si sa incepi o noua relatie, de teama unei noi dezamagiri. Cata vreme esti singura, iti canalizezi iubirea spre oamenii dragi din viata ta.

Leu

Te descurci excelent fara niciun ajutor, din absolut toate punctele de vedere. Statutul de femeie singura se traduce in cazul tau prin... greu de cucerit. Daca un barbat te vrea, trebuie sa lupte, nu gluma! Pana atunci, iti place sa fii singura si sa te joci cu mintile tuturor.

Fecioara

Etern nemultumita, cauti intotdeauna ceva mai bun decat ce ai, inclusiv in viata de cuplu, asa ca nu e ceva neobisnuit sa fii in asteptarea lui Fat-Frumos. Nu suferi prea mult in timpul asta, dar esti mai motivata sa te rasfeti, sa te ingrijesti, sa arati impecabil.