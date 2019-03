Astrologie: Animalul spiritual al zodiei tale

Descopera animalul spiritual atribuit zodiei tale!

Constient sau nu, cu totii avem un animal-corespondent special, cu care simtim o conexiune aparte, de parca trasaturile lui ar oglindi puterile, slabiciunile sau dorintele noastre cele mai profunde. Descopera animalul spiritual atribuit zodiei tale!

Animalul spiritual pentru fiecare zodie



Berbec – tigru

foto: By Kate Ignatenko, Shutterstock

Esti curajoasa, puternica si ii intimidezi pe ceilalti cu hotararea ta, atunci cand iti doresti un lucru. Iti place sa-ti asumi riscuri, nu te temi sa lupti pentru ceea ce vrei, in special daca e vorba de oameni sau lucruri pe care le iubesti. Asemeni tigrului, esti competitiva si nu te dai batuta niciodata.

Taur – delfin

foto: By Willyam Bradberry, Shutterstock

Esti generoasa, ai multa rabdare si nu eziti sa-ti oferi ajutorul atunci cand ti se cere, intocmai ca delfinii, aceste fiinte simpatice si prietenoase langa care oricine vrea sa-si petreaca timpul. Desi esti serioasa si responsabila, devii deschisa si jucausa alaturi de persoanele potrivite si te distrezi pe cinste.

Gemeni – cameleon

foto: By Svetography, Shutterstock

Natura ta duala te face greu de inteles pentru multi. Ai momente de pesimism, cand te simti fragila si vulnerabila, dar si o latura vesela, optimista, care te ajuta sa mergi mai departe si sa gasesti solutii. Esti schimbatoare si spectaculoasa ca un cameleon.

Rac – caine

foto: By ABO PHOTOGRAPHY, Shutterstock

Nu te-ar putea reprezenta mai bine altul decat cel mai credincios dintre animale, capabil de cea mai pura si dezinteresata iubire. Te atasezi enorm de oameni, pe care ii urmezi si ii iubesti pana in ultima clipa, indiferent cat de mult ti-ar fi gresit de-a lungul vietii.

Leu – paun

foto: By Iuliia Gatcko, Shutterstock

Asemenea paunului, iti place sa impresionezi, sa intorci priviri, sa fii in centrul atentiei. Esti constienta de atuurile tale si nimeni nu poate rezista farmecului si energiei pe care le raspandesti in jur. In plus, esti o persoana integra, nobila, care ii poate calauzi pe altii cu mandrie.

Fecioara - urs

foto: By Fernando Cortes, Shutterstock

Desi ii tine pe multi la distanta, ursul este un animal linistit si bun, modest si timid. Isi pierde rabdarea si devine artagos doar atunci cand se simte in pericol sau daca cineva ii pune rabdarea la incercare. La fel, Fecioara, practica si metodica, generoasa si cu o inima mare, e persoana pe care te poti baza, la nevoie.