Horoscopul lunii IUNIE: ies la iveala vulnerabilitati, atat sufletesti, cat si din sfera sanatatii

Prima luna de vara, iunie are un start palpitant, cu Luna Noua in semnul Gemenilor pe data de 3, de unde un chef nebun de a comunica, de a studia, de a calatori.

Dupa 4 iunie, Mercur in semnul Racului se traduce printr-o manifestare mai consistenta pe plan sentimental - devenim mai intelegatori, mai comunicativi, vrem sa ajutam, sa transmitem cu delicatete si atentie ceea ce ne dorim. Venus in Gemeni ne accentueaza atractivitatea si sociabilitatea. Atentie, insa, la data de 17 iunie! Este un moment sensibil, in care Luna Plina in Sagetator scoate la iveala vulnerabilitati, atat sufletesti, cat si din sfera sanatatii. In cazul multora se activeaza boli mai vechi sau predispozitii mostenite, iar starea generala este una de neliniste si dezorientare.

Finalul lunii iunie trebuie sa ne gaseasca in garda, caci opozitiile planetare creeaza o stare de agitatie interioara si conflict, astfel ca izbucnesc certuri de amploare, unele pe fondul unor adevaruri care ni se descopera acum, altele din cauza unor suspiciuni care nu ne dau pace. E nevoie de mult sange rece pentru a nu ne lasa dusi de valul aparentelor.

Horoscop luna iunie in functie de zodie

Citeste horoscopul zilnic si afla ce ti-au pregatit astrele pe horoscop.kudika.ro

Horoscop iunie Berbec

Horoscop iunie Taur

Horoscop iunie Gemeni

Horoscop iunie Rac

Horoscop iunie Leu

Horoscop iunie Fecioara

Horoscop iunie Berbec – se face lumina

Se ivesc oportunitati care te ajuta sa te apropii de obiectivele tale si ai sentimentul ca poti reusi tot ce-ti propui. Pe plan profesional primesti ce ti se cuvine, asa ca atentia ta se poate concentra in voie asupra vietii de familie – aici este nevoie de tine si trebuie sa te implici. Contextul astral iti aduce o usurinta de invidiat in comunicare, astfel ca poti lamuri unele situatii neclare. In alta ordine de idei, ai mare grija la alimentatie! Renunta la dulciuri si la orice iti poate crea probleme digestive, dar si la alte placeri vinovate care te fac sa-ti pierzi controlul si confortul fizic ori sufletesc! Mareste portia de somn, de alimente usoare si foarte repede te vei simti si vei arata excelent!

Horoscop iunie Taur – te simti fabulos

Trebuie sa profiti la maximum de prima saptamana din luna iunie, cand te bucuri inca de binefacerile planetei Venus. Ai parte de zile din acelea incantatoare, in care te opresti sa te admiri in vitrine pe strada, atat esti de fascinata de tine! Probezi haine, bijuterii, parfumuri, faci cumparaturi... Pe plan financiar, ai sustinere din toate directiile. In a doua parte a lunii te poti confrunta cu informatii pe care nu ti le doresti, dar care te pun in situatia de a lua atitudine, de a decide in ce directie te indrepti, poate de a lua o pauza. Devii nostalgica, neobisnuit de sentimentala si deschisa din punct de vedere emotional, ceea ce nu te ajuta neaparat sa privesti lucrurile obiectiv.

Horoscop iunie Gemeni – nu lasi sa-ti scape nimic

Esti in prim-plan luna asta. Soarele e la tine-n semn, i se alatura si Venus pe 9 iunie si-ti aduc laolalta toate conditiile sa stralucesti. Daca aveai unele suparari si frustrari, acum e momentul sa le dai uitarii, sa nu mai pierzi timp invinuindu-te pentru ce n-ai facut bine, ci te concentrezi sa gasesti o tactica pentru viitor. Orice plan iti faci acum are mari sanse de a se concretiza cu brio. Vezi numai sa nu te entuziasmezi prea tare! Incearca sa ramai conectata la realitate, pentru a nu-ti scapa detalii importante sau unele sanse, printre degete. Mici tensiuni apar in viata personala, dar nu va fi o problema sa le rezolvi, dat fiind tonusul de care dispui!

Horoscop iunie Rac – lasa totul si fugi!

Din 4 pana pe 27 iunie, Mercur iti tranziteaza semnul zodiacal. Desi esti vulnerabila emotional in preajma Lunii Pline din data de 17, Mercur te ajuta sa exprimi ceea ce simti. Ai grija, totusi, sa nu te grabesti cu declaratii si gesturi ostentative, mai ales ca, sub influenta lui Marte, te superi din nimic, te streseaza orice, ai sentimentul ca toate ti se intampla numai tie si ca nimeni nu te intelege. O excursie de 2-3 zile pana la mare sau in locurile natale poate fi leacul potrivit sufletului tau. Fa orice ca sa te linistesti si regasesti, chiar daca nu pare momentul cel mai potrivit sa lasi totul balta si sa te relaxezi! Optimismul si energia ajung pe strada ta dupa 21 iunie, odata cu intrarea Soarelui in Rac.

Horoscop iunie Leu – incearca un ritm mai domol

Viata ta sociala n-a fost demult mai animata! Lucrezi excelent in echipa, iar pe plan personal, intalnesti oameni care te cuceresc repede si care te pot atrage in relatii palpitante, dar nu neaparat benefice. Insa pentru tine nu atat sentimentele, cat sanatatea se afla sub influenta astrelor si in special a Lunii Pline din data de 17. Daca esti foarte activa din punct de vedere fizic, incearca sa nu faci excese, altfel risti sa apara mici accidentari si inflamari care te pot tine pe bara o perioada. Orele si zilele de odihna, dar si alimentatia corecta sunt vitale, indiferent de tipul muncii pe care o prestezi. Calculeaza cu grija urmatorul pas, nu te grabi si nu risca pe niciun plan!

Horoscop iunie Fecioara – gandeste-te de doua ori!

In prima parte a lunii poti primi o propunere de colaborare tentanta. Chiar daca pare a fi tocmai ceea ce-ti doreai de multa vreme, inainte s-o accepti, cantareste bine lucrurile si vezi daca oferta nu ascunde riscuri sau responsabilitati prea mari. Nu de alta, dar astrele te fac usor naiva, riscul fiind sa te pacalesti in cam toate tipurile de relatii. Este totusi o perioada care nu-ti da mari batai de cap, cu exceptia Lunii Pline, care te afecteaza si pe tine, mai ales din punct de vedere fizic, readucand in prim-plan unele sensibilitati, digestive in special. Ai grija la toate alimentele despre care stii ca-ti fac probleme!