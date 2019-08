Horoscopul lunii SEPTEMBRIE 2019: realitati si posibilitati neasteptate pentru fiecare zodie

Luam decizii care ne vor aduce mai aproape de idealurile noastre.

Contextul astral al lunii septembrie pare sa ne aglomereze, dintr-o data, programul, sa ne complice si sa ne agite vietile. Planetele sunt in alerta si ne imprima aceeasi stare: de neliniste, de ezitare, de graba. Dar avem si idei bune, creative si momente de echilibru, de luciditate. Suntem nevoiti sa ne organizam la linie si sa nu irosim nicio secunda. Intampinam diverse blocaje, dar mintea limpede, cumpatarea si rabdarea ne scot din incurcatura. Luna Plina in Pesti din 14 septembrie ne reveleaza realitati si posibilitati neasteptate, iar pe 28 septembrie Luna Noua in Balanta ne inteteste nevoia de armonie in relatiile cu ceilalti si ne indeamna sa luam decizii care ne vor aduce mai aproape de idealurile noastre. Ne mobilizam exemplar pentru a ne pune vietile in ordine si pentru a ne indeplini strategiile minutios stabilite. Studiile de orice fel sunt favorizate!

Horoscop luna septembrie in functie de zodie

Horoscop septembrie Berbec – nu intra in panica!

In prima parte a lunii munca iti ocupa tot timpul si esti, fara sa vrei, expeditiva si critica in relatiile cu ceilalti. Cu greu reusesti sa faci fata sarcinilor zilnice, simti ca te coplesesc. Se duce insa perioada tensionata si, dupa 14 septembrie, nu-ti doresti decat sa te refugiezi in bratele iubitului, sa recuperezi timpul pierdut. Esti un pic confuza, dar si optimista, increzatoare in deciziile tale. In alta ordine de idei, chiar daca nu-ti sta gandul deloc la sanatate, analize sau tratamente printre toate proiectele de care te ocupi, ai un pic de grija de tine si nu face excese care sa declanseze slabiciuni latente. Tu te simti tu puternica, ai energie si vrei sa faci de toate, dar n-au intrat zilele-n sac!

Horoscop septembrie Taur – dieta bate la usa

Esti intr-o dispozitie volubila, afectuoasa si totusi cerintele care ti se adreseaza sunt prea multe, atat din partea familiei, a copiilor, cat si pe plan profesional. Nu stii cum sa te organizezi mai bine sentimental, dar si financiar. E foarte important sa discuti si sa imparti cu jumatatea ta responsabilitatile care te depasesc. In privinta alimentatiei nu esti un exemplu de cumpatare nicicand, dar parca luna asta poftele isi fac de cap ca niciodata. Mananci haotic si-ti dai peste cap digestia si acul cantarului. Insa contextul astral este favorabil schimbarilor benefice de stil de viata in a doua parte a lunii, cand poti incepe cu succes un regim de slabire.

Horoscop septembrie Gemeni – sentimente impartite

Te simti coplesita de o groaza de emotii, legate de familie sau de o persoana draga. Ceea ce este corect nu coincide intotdeauna cu ce iti doresti tu, iar alegerea nu e deloc usoara, mai ales daca nu ai sustinerea celor apropiati. E insa o perioada in care faci impresie buna si atragi usor lumea de partea ta. Nu evita ocaziile de socializare, dar nici nu te implica in relatii incerte, despre care stii deja ca iti complica existenta! Poti sa reiei un proiect abandonat candva sau sa schimbi radical un aspect al vietii care nu functioneaza. Dupa jumatatea lunii esti mai calma si mai productiva. Nu reactiona la provocari si implica-te in activitati care sa te bucure si sa te relaxeze!

Horoscop septembrie Rac – fa pace cu tine!

In prima parte a lunii nu trebuie sa te mire si nici sa te sperie o sensibilitate crescuta, atat din punct de vedere emotional, cat si fizic. Nu te odihnesti bine si nu ai stare, nu te multumeste si nu te bucura nimic, mai ales in preajma Lunii Pline din data de 14. Simti nevoia sa schimbi ceva concret in viata ta si esti tentata sa iei decizii sub impulsul de moment, cu riscul sa devii egoista si sa nu tii cont de ceilalti. Progresul pe care il obtii daca renunti la sentimentul de vina si treci de la vorbe la fapte poate fi notabil. Trebuie sa lasi in urma resentimentele si reprosurile, fiindca nu fac decat sa te streseze suplimentar. Vino cu argumente si explica-ti deciziile, daca vrei sa fii inteleasa!

Horoscop septembrie Leu – cauta linistea

Iti merge bine pe plan profesional, insa realizezi ca ai nevoie de un job sau de niste conditii de munca mai putin solicitante si mai bine recompensate. Se poate ivi o oportunitate de a-ti rotunji castigurile intr-un mod rapid, insa nu te arunca in hora pana cand nu afli cat de complicati sunt pasii. Jumatatea lunii e perioada in care vei descoperi cat de bine stai cu sanatatea: daca ai vreo problema ascunsa, are toate conditiile sa se manifeste, pe fondul oboselii si stresului. Odihneste-te mai mult si ia-ti un scurt concediu daca simti ca nu ti-a ajuns vacanta de anul asta. Ultimele zile din luna sunt excelente pentru calatorii, socializare si mai ales iubire.

Horoscop septembrie Fecioara – esti vedeta lunii

Contextul astral te sustine pe toate planurile in primele 3 saptamani si mai ales in primele zile din septembrie. Stralucesti cu Soarele in semnul tau pana pe data de 23, iar Venus, prezenta in Fecioara si ea pana pe 14, alaturi de Mercur, iti inteteste farmecul, abilitatile de comunicare si te pregateste pentru schimbari importante si benefice. Marte iti vine in ajutor atunci cand trebuie sa fii curajoasa, sa iesi la inaintare si sa-ti sustii ideile, sa negociezi si sa castigi batalii importante, chiar daca nu lipsesc nici enervarile, nici irascibilitatea, nici dezamagirile. Te poti astepta sa platesti acum pretul unei greseli mai vechi, insa esti recompensata in alte privinte.