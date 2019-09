Horoscopul lunii Octombrie 2019: trairi mai intense si secrete marturisite sau descoperite

Complezenta si diplomatia lipsesc, dar astfel percepem mult mai clar ce ascund ceilalti, ce arata versus ce simt de fapt, ce ii tulbura si nemultumeste.

Nu va fi, se pare, cea mai lina si confortabila luna, insa cu Mercur si Venus in Scorpion, octombrie ne aduce in fata ochilor perspective surprinzatoare si o deosebita intuitie. Avem un chef nebun de a fi observate, laudate, apreciate, dar si o tentatie irezistibila de a rascoli realitatea, de a rastalmaci cuvinte si gesturi in cautarea unui adevar pe care putem doar sa-l banuim. Complezenta si diplomatia lipsesc, dar astfel percepem mult mai clar ce ascund ceilalti, ce arata versus ce simt de fapt, ce ii tulbura si nemultumeste. Luna Plina din 14 octombrie se petrece in Berbec si ne impinge sa luam atitudine, sa lasam in urma lucrurile, obiceiurile, regulile care ne impiedica sa fim fericiti. Octombrie se incheie cu Luna Noua in Scorpion (pe data de 28) si cu retrogradarea planetei Mercur in aceeasi zodie, de unde trairi mai intense si secrete marturisite sau descoperite nu doar in ultimele zile ale acestei luni, ci mai ales de-a lungul perioadei urmatoare.

Horoscopul luna octombrie in functie de zodie

Octombrie se dovedeste o luna agitata, in care ti-e greu sa-ti stapanesti temerile, suspiciunile sau dimpotriva, pornirile razboinice, de afirmare si schimbare. Cu cat se lamuresc unele lucruri, cu atat mai mare e tentatia sa iei decizii drastice, sa lupti pentru ceea ce stii ca iti apartine. Ai grija sa nu te implici in discutii de amploare in preajma datei de 28, nici acasa, nici la munca. De altfel, cu cat esti mai concilianta acum, cu atat mai bine vor merge lucrurile mai tarziu. Incearca sa dai dovada de un pic de tact si empatie, mai ales in cuplu. In cazul in care unele relatii au ajuns intr-un punct mort, lipsit de provocari si satisfactii, mai bine alege din timp in ce directie mergi...

Daca incercarile de a adopta un stil de viata sanatos au esuat lamentabil, acum efectele negative se simt si te motiveaza sa faci o schimbare imediata pentru a-ti recupera starea de bine fizica si emotionala. E timpul sa-ti reglezi programul de odihna si sa ai mai multa grija ce pui in farfurie. Pe plan profesional poate sa apara o oportunitate de colaborare cu o persoana pe care o cunosti sau de care depinde intr-un fel sau altul confortul tau material. Inainte sa faci o schimbare importanta, gandeste-te bine daca e intr-adevar ceea ce-ti doresti. Unii Tauri aflati intr-o relatie vor fi ispititi sa calce stramb, numai ca astfel de pasiuni fulgeratoare nu pot fi ascunse prea mult...

Horoscop octombrie Gemeni – schimbi jobul sau iubitul

Ai tendinta sa taraganezi lucrurile si risti sa nu te incadrezi intr-un deadline prestabilit. Asul tau din maneca este ingeniozitatea, care te salveaza in ciuda micilor tale scapari. Tot acum e un moment excelent pentru interviuri de angajare – ai toate sansele sa gasesti un job mai motivant ori mai bine platit. Pe plan sentimental, si cei mai pretentiosi dintre Gemeni sunt mai usor de abordat si de cucerit luna asta. Iti merge excelent in intimitate, indiferent ce vechime are relatia ta. In alta ordine de idei, daca ai tot amanat sa tratezi o problema de sanatate, finalul lunii octombrie este momentul ideal pentru a da startul refacerii si intremarii.

Horoscop octombrie Rac – esti in super-verva

Tot ce-ti doresti luna asta e sa ai un pic de timp liber, sa-ti pui in ordine gandurile si sa te ocupi de planuri mai vechi sau sa te achiti de niste obligatii care te apasa. E momentul sa faci niste calcule si sa fii obiectiva cand decizi in ce directie merita investit efortul tau. Varianta castigatoare, mai ales in viata de cuplu, este sa vorbesti pe sleau despre insatisfactiile si neimplinirile tale, despre dorintele de viitor. Daca va ganditi la un copil sau la niste schimbari in locuinta, momentul e prielnic. Racii singuri sunt cei mai norocosi – daca e si cazul tau, te bucuri de o putere de seductie irezistibila care iti poate aduce relatia dupa care tanjesti, cu sanse mari de a fi una de viitor.

Horoscop octombrie Leu – totul cu masura

In octombrie simti nevoia de mai multa atentie din partea partenerului de cuplu si daca n-o primesti, o avalansa de reprosuri si suspiciuni poate alunga armonia din cuplu. Insa pe masura ce viata ta profesionala se aglomereaza, intelegi mai bine ca nu e atat de usor sa-ti imparti timpul incat sa multumesti pe toata lumea. Ultima parte a lunii ar fi bine s-o dedici relaxarii. Fara proiecte suplimentare, ore de munca peste program sau excese de orice fel. Nici macar din cele sanatoase, cum ar fi sportul! Daca suferi de vreo sensibilitate care necesita recuperare medicala, incepe procedurile si accepta ca un scurt repaus este bine-venit!

Horoscop octombrie Fecioara – invata sa spui NU!

Luna asta e un prilej sa-ti iei inima-n dinti si refuzi sa faci treburile altora. Chiar daca munca suplimentara ti-a adus pana acum numai laude, ai nevoie de timp liber si pentru tine: sa citesti o carte, sa vezi un serial sau pur si simplu sa socializezi... Tot acum poti afla lucruri de-a dreptul incredibile despre persoane pe care ai tendinta sa le judeci drastic in lumina noilor informatii. E de dorit sa fii rezervata in declaratii si critici. In a doua parte a lunii foarte bine aspectata este latura profesionala. Toata munca si dedicarea nu au fost degeaba... Totusi, nu te hazarda sa cheltuiesti sume mari dintr-o data, mai ales daca sunt lucruri care pot fi amanate.