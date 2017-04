Oricine asteapta cu bucurie un nou prilej de sarbatoare, cu toate astea nu toti suntem la fel de entuziasti cand vine vorba de curatenie generala, mancaruri traditionale, cadouri si petreceri. Ce inseamna Pastele pentru fiecare zodie in parte, iti spunem imediat!

Cum petrece fiecare zodie de Paste

Foto: Dean Drobot, Shutterstock

Berbec

Pentru tine, Pastele e un fel de aniversare personala, fiindca se intampla in preajma zilei tale de nastere, in anotimpul tau preferat si ai o multime de amintiri frumoase, inca din copilarie, legate de acest eveniment special. Esti mai vesela si mai optimista in perioada asta, plus ca organizezi cele mai tari petreceri!

Taur

Traditionalista, lumea se poate baza pe tine cand vine vorba de un meniu de Paste cum scrie la carte. Daca nu gatesti, comanzi, dar de lipsit, nu-ti lipseste nimic. Incepi pregatirile cu mult timp inainte, ca sa fii sigura ca nu omiti niciun detaliu. Cei care-si petrec sarbatorile cu tine au parte de rafinament si voie buna!

Gemeni

Sarbatorile Pascale iti aduc de fiecare data o stare de bine, pentru ca le petreci inconjurata de oamenii cei mai dragi, de rude si de prieteni. Prilej de sporovaiala, activitatea ta preferata. Esti sprintena intocmai ca un iepuras, cumperi cadouri, organizezi surprize si vrei sa faci fiecaruia o bucurie cat de mica.

Rac

Pentru tine toate sarbatorile religioase sunt legate de familie la modul cel mai profund. Nu exista ca in casa ta sa nu fie miros de pasca sau de cozonac, respecti cu sfintenie retetele de la mama sau de la bunica, pregatesti cu mana ta decoratiuni, faci curatenie luna. Toti ai tai se simt rasfatati de Paste, iar tu esti cea mai fericita! Dar cam epuizata...