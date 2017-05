Ce este karma? Destinul nostru, forma prin care Universul echilibreaza balanta intre ceea ce oferim altora si ceea ce primim. Altfel spus, niciun lucru, bun sau rau, pe care il facem pe Pamant nu ramane nerasplatit sau nepedepsit in viata asta sau in alta, viitoare.

Karma ta in functie de zodie

Conform principiilor karmei, ceea ce traim acum nu este deloc intamplator, ci rezultatul faptelor noastre trecute. Suferintele prin care trecem astazi sunt plata greselilor dintr-o perioada sau dintr-o existenta anterioara, in cazul in care nu am reusit sa ne achitam „datoriile“ la momentul potrivit. Cata vreme avem „restante“, nu putem trece la urmatorul nivel de evolutie spirituala. Mai mult decat atat, conform astrologilor exista si o karma familiala, care ne obliga sa indeplinim acele indatoriri pe care parintii, bunicii sau alte rude nu au reusit sa le indeplineasca. Faptul ca te-ai nascut la o anumita data, intr-o anumita zodie, are si el, dupa cum iti poti imagina, legatura cu propria-ti karma. Cum te influenteaza si cum o poti transforma ca sa-ti fie favorabila, afli imediat!

Berbec

Foarte impulsivi, extrovertiti si dominanti, Berbecii au fost in viata anterioara exact opusul: firi calme, emotive, care s-au straduit mereu sa-i multumeasca pe altii, chiar daca si-au calcat pe suflet. In aceasta viata nu mai accepti sa te supui. Ce trebuie sa faci este sa-ti stapanesti cuvintele usturatoare, excesul de egoism si iesirile nervoase.

Taur

In alta viata te-ai confruntat cu lipsuri de tot felul si ai fost, probabil, foarte pudica si timida in amor. Acum ai tendinta sa te atasezi de lucrurile materiale, in special de bani, misiunea ta fiind sa-ti controlezi dorinta de acapara mai multe bunuri decat ai nevoie. Nu te lasa ghidata de pornirile trupesti, trece totul prin filtrul sufletului!

Gemeni

In viata anterioara ai fost o persoana rigida in principii, dar si sincera, pana la inocenta, iar asta ti-a adus necazuri. Acum esti foarte creativa, nonconformista, natura duala te ajuta sa disimulezi, sa te ascunzi si chiar sa minti cu usurinta, la nevoie. Mizeaza mereu pe adevar, chiar daca nu e cel mai convenabil si fa tot posibilul sa treci proba statorniciei!

Rac

Ai avut o existenta libertina, fara angajamente si fara implicare. Ai frant multe inimi in trecut, acum ti-a venit randul sa te domine emotiile, de aceea suferi din nimic. Karma ta este sa inlaturi gandurile negative, sa fii o persoana responsabila, liderul familiei si sa gasesti echilibrul intre ratiune si sensibilitatea exagerata!