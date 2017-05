Ai facut o boacana care l-a ranit profund, ti-a intors spatele si nu stii daca mai ai vreo sansa sa-l impaci, sa-i castigi increderea sau macar sa-l faci sa-ti mai vorbeasca? Apele involburate ale sufletului se linistesc mai devreme sau mai tarziu, mai usor sau mai greu in functie de om si de... zodia lui. Afla care-i sunt corzile sensibile, ca sa alungi cat mai curand raceala dintre voi!

Cum il impaci in functie de zodie

Berbec

Ii sare tandara usor, dar la fel de repede uita supararea, cu conditia sa nu fi facut vreo greseala colosala. Daca pleaca trantind usa si nu te mai cauta o zi, doua, trei, nu spera sa-i treaca, fa tu primul pas. Cere-i sa vorbiti! Si nu te pierde in explicatii interminabile, spune-i simplu si direct ca iti asumi vina, ca-ti pare rau si ca il vrei inapoi.

Taur

Daca ai reusit sa superi un nativ Taur vesel si mereu optimist, inseamna ca ai cam cautat-o cu lumanarea. La fel de perseverenta trebuie sa fii ca sa alungi norii supararii. Asteapta-l cu mancarea preferata, fa-i mici surprize, dar fii pregatita sa te pedepseaca zile la rand cu o atitudine distanta. Daca simte ca regreti sincer, va lasa pana la urma garda jos.

Gemeni

Pe acest barbat nu va trebui sa-l tragi de limba, iti va turui el singur toate greselile tale de cand lumea si Pamantul. Fii spasita, ca sa stie ca regreti, dar si atragatoare si sexy, ca atunci cand l-ai cucerit. Iubirea nu moare de azi pe maine, nici atractia, iar impacarile dintre asternuturi sunt cele mai sigure cand ai de-a face cu un Geaman.

Rac

Stii si tu cat e de sensibil Racul tau. Cand il ranesti, bate in retragere si nu iese prea usor din cochilie. Inconjoara-l cu dovezi de afectiune, aminteste-i prin gesturi simple, dar pline de semnificatii, ca nimeni nu-l poate iubi mai mult decat o faci tu. Daca il tii strans in brate si ii spui ca nimeni nu e mai important decat el in viata ta, se topeste.