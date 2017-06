Descopera ce tip de machiaj ti se potriveste si ce produse cosmetice sa nu-ti lipseasca niciodata pentru a-ti sublinia cum se cuvine cele mai interesante trasaturi... zodiacale.

Machiajul ideal in functie de zodie

Foto: Oleg Gekman, Shutterstock

Berbec

Tie nu-ti lipseste rujul din rutina zilnica de infrumusetare (uneori e chiar singurul produs pe care-l aplici in graba) si, pentru ca-ti place sa iesi in evidenta fara sa pierzi timp cu machiaje sofisticate, ti se potriveste unul strident. O dovada de curaj si incredere in tine. Mai ales seara, mizeaza pe rosu!

Taur

Zodie de Pamant, te atrag nuantele pamantii, in general maro, gri, argintiu, dar si verzui. Asta, cand vine vorba de fardurile de ochi. In materie de rujuri, preferi balsamurile de buze sau glossurile de calitate, care se aplica usor, pentru ca esti o fire practica si in acelasi timp copilaroasa.

Gemeni

Adori sa-ti cumperi o multime de produse de machiaj, asa cum iti place sa achizitionezi haine cu nemiluita, de care uiti apoi intr-un cotlon de dulap. De folosit, nu folosesti decat strictul esential. Daca ai manichiura facuta impecabil si parul putin coafat, e suficient ca sa te simti atragatoare.

Rac

Machiajul romantic e cel pe care il preferi si petreci mult timp asortand culorile hainelor cu cele ale rujului sau fardului de obraz. Pentru ca esti foarte emotiva si plangi destul de usor, e bine sa alegi produse rezistente la transfer, in special un rimel bun, waterproof.