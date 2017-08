Foto: Bogdan Sonjachnyj, Shutterstock

Ce animal reprezinti in zodiacul amerindian

20 ianuarie-18 februarie – vidra

Vechii indieni credeau ca, la nastere, fiecarui copil ii este atribuit un spirit binevoitor supranatural. Acesta, simbolizat de un animal, urma, conform legendei, sa te calauzeasca pe tot parcursul vietii. Afla ce animal mitic te reprezinta si cum te influenteaza.

Crezi cu tarie ca poti duce la bun sfarsit orice iti propui si faci totul pentru a demonstra asta oricui se indoieste de tine. Esti loiala pana la cer si inapoi si foarte protectoare, ajutandu-ti semenii de cate ori se iveste ocazia. Cand te indragostesti esti capabila de cel mai profund atasament, care poate dura toata viata.

19 februarie-20 martie - lup

Familia e foarte importanta pentru tine, ca si grupurile in care te-ai integrat trup si suflet. Ai, totusi, nevoie de momente de singuratate pe care sa ti le petreci doar cu gandurile tale. Iti place sa experimentezi la nesfarsit atat in viata profesionala, cat si in cea intima. Cautarile de sfarsesc, insa, atunci cand te simti acasa alaturi de cineva.