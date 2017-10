Foto: Jozef Klopacka, Shutterstock

Marele Benefic Jupiter favorizeaza oportunitatile

Dupa ce si-a petrecut ultimul an in Balanta, pe data de 11.10.2017 Jupiter a intrat in semnul Scorpionului unde va ramane pana in noiembrie 2018. Abia peste 12 ani se va repeta aceasta experienta.

Jupiter, cea mai mare planeta din sistemul nostru solar, denumita Marele Benefic, favorizeaza inainte de toate oportunitatile sociale. Sustine experientele interesante, intalnirile cu oameni care ne ajuta sa progresam, sa evoluam, sa ne cunoastem mai bine potentialul sau care ne deschid perspective noi, neasteptate. Jupiter reprezinta cresterea si dezvoltarea spirituala, aduce profunzime, orizonturi vaste, deschidere sufleteasca, bunastare, sanse nesperate. Favorizeaza si calatoriile, relatiile cu strainatatea.

Tranzit de 13 luni

Ce se intampla cand Marele Benefic ajunge in Scorpion, un semn de apa, patimas, al renasterii, al transformarii? Ii potenteaza trasaturile si isi face simtite binefacerile in toate aspectele reprezentative pentru Scorpion, de la dragoste arzatoare si sex pasional, pana la bani, investitii, si mai ales mister, descoperirea de secrete, rascolirea cu ardoare a adevarului, cautare si regasire de sine. Oportunitatile par sa caute cu tot dinadinsul sa iti iasa in cale.

Jupiter in Scorpion ascute intuitia, sporeste religiozitatea, misterul, inclinatia spre misticism. Ne provoaca sa ne punem intrebari si sa gasim raspunsuri adanc in suflet si in minte, dar si carti de religie, de psihologie, de filozofie, totul ca sa intelegem care-i menirea noastra pe Pamant, cum putem sa ne atingem potentialul maxim, sa fim impliniti. Calea pe care o gaseste fiecare este diferita, potrivita propriilor convingeri si temeri, nu exista una general valabila.