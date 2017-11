Se stie ca, indiferent de ziua, ora si anul in care te-ai nascut, perioada optima pentru a-ti tunde parul este aceea dintre Luna Noua si Luna Plina, cand luna se afla in crestere. In privinta vopsirii, nu exista o perioada mai buna decat alta. In schimb, exista culoarea potrivita pentru zodia ta.

Se spune ca parul exprima senzualitatea unei femei. Tot el poarta energii nebanuite si amprenta personalitatii tale. Nu degeaba taierea parului era considerata pe vremuri pedeapsa si umilinta suprema pentru sclavi sau pentru cei care se faceau vinovati de nelegiuiri diverse.

O femeie care isi schimba tunsoarea sau culoarea parului se spune ca trece printr-o stare emotionala intensa, fie de bucurie, fie de suferinta. Intr-adevar, culoarea pe care o porti in plete iti influenteaza starea de spirit si impresia pe care o lasi celor din jur, asa ca e important sa o alegi bine.

Culoarea de par potrivita in functie de zodie

Negru

Foto: SvetlanaFedoseyeva, Shutterstock

Planeta corespunzatoare: Pluto

Este o culoarea care transmite putere, senzualitate si pasiune. Persoana care o poarta este sobra, demna, dar si foarte feminina. Nuantele de maro, aramiu, castaniu, sunt potrivite persoanelor practice, constiincioase, cu picioarele pe Pamant, precum Taurii sau Capricornii.

Balantele sunt echilibrate si nu le plac extravagantele, asa ca isi pot pastra culoarea naturala a parului, folosind doar nuantoare armonioase, in culori de toamna.

Roscat

Foto: ielanum, Shutterstock

Aceasta culoare iti stimuleaza creativitatea, te ajuta sa comunici usor. Este pentru o persoana activa, optimista, cu multa incredere in ea. Cand roscatul bate inspre rosu, aduce cu sine mai multa ambitie, hotarare si te face mai categorica in relatia cu ceilalti. Un rosu inchis, visiniu, intens, se potriveste pasionalei femei Scorpion.

Pline de viata, femeile Berbec pot purta nuante de rosu aprins, ca un avertisment pentru cei din jur ca nu e bine sa se joace cu focul din sufletul lor. Daca esti nascuta in zodia Gemeni, incearca portocaliu, aramiu, nuante de cupru.

Blond

Foto: Oleg Gekman, Shutterstock

Planeta corespunzatoare: Soarele

Este o culoare potrivita persoanelor extrovertite, energice, pe care nu le deranjeaza sa atraga priviri, sa aiba multi ochi atintiti asupra lor. Galbenul este considerat o culoare motivanta, antidepresiva, a tineretii si frumusetii, cea mai apropiata de lumina pura.

O „coama“ blonda se va potrivi perfect unei Leoaice. Totodată, este o varianta buna pentru femeile nascute in zodia Gemeni, pentru ca permite multe jocuri de nuante, iar tu, daca te-ai nascut in aceasta zodie, te plictisesti usor si-ti doresti multe schimbari.

Parul gri, cenusiu, platinat impecabil este perfect pentru Fecioare; iti exprima firea sofisticata si te ajuta sa fii sigura pe tine.