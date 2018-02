7 trasaturi deosebite ale femeii Varsator

1. Nu va accepta niciodata sa-i ingradesti libertatea

Daca ii cunosti aceste trasaturi ale personalitatii, iti va fi mai usor sa o intelegi. Vei stii la ce sa te astepti de la ea, de ce reactioneaza intr-un fel sau altul, ce o supara, ce o bucura, ce sa faci sau sa nu faci daca vrei sa o pastrezi langa tine.

Nu-i spune cum ar trebui sa se poarte, ce sa faca, unde sa mearga sau la ce ora sa se intoarca acasa. E foarte independenta si n-are nevoie de sfaturi, daca nu le cere. Un partener care are pretentia sa-i fie indeplinite toate doleantele sau unul gelos nu sunt potriviti pentru ea. Este o femeie foarte fidela, cu conditia sa n-o presezi in niciun fel si sa-i arati aprecierea ta. Daca vrei sa-i controlezi viata, cauta pe altcineva!

2. Pune pasiune in tot ce face

Pentru cei nascuti sub semnul Varsatorului, plictiseala este inacceptabila. Nu ar suporta un job sau o relatie care sa nu o incite, sa nu o mentina in alerta. Tot ce face, face cu drag si din suflet. Este energica, originala, nu-i place deloc sa semene cu altii si reuseste sa iasa in evidenta tocmai datorita acestui lucru. Ar fi o greseala sa-i stai in cale cand e vorba de un proiect, un hobby, o relatie in care a apucat sa se implice cu toate puterile.

3. Suporta multe, dar intr-un final explodeaza

Nu e impulsiva din fire, dimpotriva, isi poate pastra calmul timp indelungat. Trece cu vederea micile greseli, dar cand o calci pe nervi in mod repetat poate deveni neasteptat de agresiva. N-o aduce in punctul in care sa dea in clocot, sau nu te mira daca te arzi.

4. Adora muzica

Cand e suparata, fericita, lipsita de energie, muzica o motiveaza si ii da putere. Sunt sanse ca o femeie Varsator sa stapaneasca impecabil un instrument muzical sau sa nu iasa din casa fara casti la urechi, cert este ca notele potrivite, cantate de ea sau de altii, functioneaza pentru ea ca un medicament. Daca vrei sa fii sigur ca nu-ti refuza o invitatie, atunci invit-o la concertul cantaretului preferat sau la o seara de karaoke.