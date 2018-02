Poate ca banii nu aduc fericirea, dar cate dorinte nu ne-am implini daca am dispune de un cont generos in banca? Unele semne zodiacale n-au suficient fler ca sa castige bine, altele sunt norocoase, dar si risipitoare, insa 4 dintre ele nu numai ca atrag banii cu un magnetism de invidiat, ci ii si transforma cu pricepere in investitii profitabile. Iata care sunt norocosii cu sanse mari de a se imbogati!

4 zodii cu noroc la bani

Leu





Cel mai infocat si curajos din zodiac stie sa iasa in evidenta si nu se multumeste niciodata cu putin. Leii se impun, ajung in centrul atentiei si reusesc sa se faca placuti in societate, inclusiv la locul de munca, unde avanseaza repede pe scara ierarhica si negociaza avantajos. Nu renunta niciodata la principii si corectitudine, castigand respectul unor oameni asemenea lor, integri si seriosi. Sunt constienti cat valoreaza si stiu cum sa se comporte in afaceri pentru ca rezultatul sa le fie favorabil. Nu doar stofa de lideri le aduce functii sus-puse si platite consistent. Leii mai au o calitate a oamenilor care fac avere: nu risipesc banii. Ei investesc in afaceri sau obiecte care nu-si pierd valoarea, ba chiar pot aduce profit, in timp. Totodata, sunt mereu optimisti, increzatori, iar proiectele pe care le pun pe picioare sunt dintre cele mai trainice. Ei sunt prietenii la care apelezi cand ai ramas pe stoc zero, pentru ca stii precis ca au rezerve la saltea.

marti, vineri, duminica

Culori norocoase: rosu, rubiniu, violet, auriu