Pe data de 15 se petrece un eveniment astrologic important, cu impact pe termen lung, si anume intrarea planetei Uranus in zodia Taurului. Tranzitul va dura in jur de 7 ani. Aceasta miscare nu este tocmai comoda, pentru ca vine la pachet cu schimbari neasteptate si radicale. Cei mai curajosi dintre noi pot incepe acum o viata cu totul noua. Contextul astral ne poate destabiliza in special din punct de vedere material, influentandu-ne modul in care cheltuim banii sau dimpotriva, ii chivernisim. In orice caz, confortul financiar ajunge in prim-planul preocuparilor noastre, ne concentram mai bine la proiectele care ne pot aduce venituri suplimentare, ne facem planuri, strategii, avem idei de afaceri, vrem sa fim promovati, premiati. Cum nu se intampla toate de azi pe maine, este necesar sa fim temperati si sa avem rabdare!

Horoscop luna mai pentru fiecare zodie

Horoscop mai Berbec

Horoscop mai Taur

Horoscop mai Gemeni

Horoscop mai Leu

Horoscop mai Fecioara

Esti implicata intr-o multime de activitati luna asta, muncesti, dar te si distrezi, calatoresti pe distante mai scurte sau mai lungi, posibil in interes de serviciu. In privinta banilor esti o norocoasa. Daca ai tot amanat o discutie cu seful pentru o marire de salariu, acum este momentul sa abordezi subiectul cu tact, pentru ca ai sanse reale sa-ti cresti veniturile, in special dupa data de 15. Trebuie sa te detasezi pentru o vreme de micile drame care-ti fura energia si sa te concentrezi pe proiectele legate de munca. Te preocupa foarte tare si felul cum arati. Tii dieta, faci sport si slabesti usor!

E Luna Noua in Taur pe 15 mai si tot atunci Uranus intra in zodia ta, influentandu-te, cum e de asteptat, mai mult decat pe celelalte semne. Convingeri pe care le ai de-o viata se pot schimba intr-o clipa, indiferent de domeniu. Daca ai avut de cand te stii parul lung, acum il vrei scurt, daca nu-ti placea sa conduci, acum iti iei masina. Te uimesti si pe tine! Esti dintr-o data mult mai pretentioasa, vrei sa iesi in evidenta, sa ti se mareasca salariul, sa recalculezi modul in care se impart cheltuielile in cuplu. E luna in care esti foarte practica, inventiva si avantajata de astre!

Vei simti nevoia sa-ti largesti orizonturile, esti brusc atrasa de noi domenii de studiu, de meserii din cu totul alte sectoare fata de cele cu care ai de-a face in prezent. Vrei cu tot dinadinsul sa castigi mai bine, esti hotarata sa scapi de momentele cand te simti pe marginea prapastiei din punct de vedere financiar, nu mai vrei sa te imprumuti nicicand de la nimeni. Te preocupa si unele probleme de sanatate, ale tale sau ale cuiva drag, insa sunt trecatoare. Vestea cea mai buna este ca arati excelent, ai energie si partenerul e langa tine, te incurajeaza si-ti da incredere!

Pe plan amoros apele sunt destul de tulburi la inceputul lunii, te simti presata sa-ti analizezi cu atentie dorintele si sa hotarasti ce astepti de la viitor. Tot ce nu ti-a cazut bine in ultima vreme pe plan sentimental, in relatiile de prietenie sau in cele cu sefii, acum nu mai esti dispusa sa accepti. Lucrurile se indulcesc din 19 mai, cand Venus ajunge in zodia ta, de unde nevoia de a fi mai grijulie cu partenerul de viata si copiii, de a petrece mai mult timp impreuna. Poti cunoaste pe cineva care va produce o turnura in viata ta amoroasa sau profesionala.

Luna asta se invarte in jurul banilor si profesiei pentru Lei. Nu e de mirare daca iti schimbi jobul sau macar perspectivele la actualul loc de munca - poate esti avansata, poate transferata la alt departament. In orice caz, e bine sa fii toleranta si sa nu te certi cu sefii. Pentru ca nu stai prea stralucit cu sanatatea, e important sa faci mai multa miscare, dar sa te si odihnesti, sa ai grija ce si cat mananci. In privinta relatiei cu parintii, copiii sau partenerul de viata, vrei sa pui in practica un plan mai vechi. Primesti usor acordul celorlalti membri ai familiei.

Evoluezi pe plan profesional, vrei sa-ti oferi o noua sansa, sa te reprofilezi, sa urmezi un curs sau poate l-ai si terminat si ai de trecut testele finale. In familie, simti nevoia sa-ti tii sub observatie copiii si nu le lasi deloc libertate de miscare, ceea ce ti se poate reprosa. In privinta banilor, incerci sa reduci la minimum cheltuielile, dar nu e cazul sa-ti faci atatea griji, ba chiar iti poti permite sa fii mai relaxata pe plan financiar. Mai bine fa economie de energie, caci vei ramane fara vlaga daca te agiti mult si dormi putin. Putina pasivitatea nu strica, lasa lucrurile sa vina de la sine!

