Inceputul lunii se poate spune ca e agitat, cu momente in care simtim ca luam foc de suparare si frustrare pentru ca suntem ignorati sau sfidati, dar din 7 august Venus intra in Balanta si favorizeaza comunicarea, ne exprimam mult mai usor si chiar deschidem calea spre impacare, daca am fost certati. Eclipsa de Soare (ultima din 2018) si Luna Noua in Leu din 11 august fac din aceasta zi cea mai importanta a lunii. Este un eveniment care activeaza dorinte vechi sau noi si declanseaza schimbari semnificative pentru toate cele 12 zodii. Spre final de august contextul astral ne conduce spre rezolvarea unor probleme care pareau fara iesire de saptamani, luni sau chiar ani de zile. E o luna din care nu lipseste pasiunea, ba chiar traim sentimente coplesitoare, pe care cu greu le putem controla, chiar daca nu-s indreptate catre persoana cea mai potrivita.

Horoscop august 2018 pentru fiecare zodie

Simti nevoia urgent de o pauza de la toate activitatile care te-au stresat si obosit de-a lungul anului. Corpul si mintea iti transmit la unison ca nu mai pot sa functioneze la turatie maxima si daca nu le asculti, ajungi pe punctul sa cedezi nervos. Totul te supara si te scoate din sarite, ti se pare ca nu castigi destul pentru cat muncesti si te revolti. Profita la maximum de fiecare moment liber, fara sa uiti ca si distractia te poate suprasolicita. Nu te lasa antrenata in prea multe planuri deodata, nu manca, nu bea si nu sta la plaja intr-o zi cat pentru o saptamana, chiar daca esti intr-un concediu mai scurt decat ti-ai dori. Veste buna daca esti singura: te poti indragosti nebuneste!

Ai sustinere astrala din mai multe directii, asa ca luna august vine cu vesti bune si reusite personale semnificative. Te simti in forma si arati de milioane, fara sa faci vreun efort special. O schimbare a stilului de viata poate avea efecte surprinzatoare asupra ta, in modul cel mai placut cu putinta. Nu ezita sa accepti provocari si modificari in rutina zilnica, mai putin daca sunt legate de fisa de post de la serviciu. Esti tentata acum sa faci compromisuri care mai tarziu iti ingreuneaza munca si te pun in fata unor targeturi dificil de atins, asa ca gandeste-te bine daca merita efortul! In casa atmosfera este pasnica, lipsita de tensiuni sau evenimente importante.

Daca renunti sa folosesti in exces tehnologia moderna de care esti dependenta si sa te relaxezi citind o carte sau plimbandu-te prin parc macar seara, dupa serviciu, vei avea parte de mai putine migrene si insomnii. O calatorie, fie ea si scurta, de cateva zile, te ajuta sa simti ca traiesti si sa-ti recapeti buna dispozitie. Bucura-te de natura si de oamenii de langa tine, poti descoperi lucruri interesante, chiar uimitoare, de care nu aveai habar. Esti cu capul in nori, asa ca ai mare grija cu cine te imprietenesti si nu dezvalui lucruri personale necunoscutilor. Pe plan sentimental poti face cuceriri, planificate sau nu.

Supravegheaza-ti sanatatea, mai ales daca ai anumite afectiuni mai vechi despre care stii ca trebuie sa le tii sub control. Nu face nimic din ceea ce banuiesti ca declanseaza de obicei simptome neplacute si incearca sa te stresezi cat mai putin, chiar daca iti faci griji pentru buget sau pentru sarcinile de serviciu. E inca vara, dar organele tale nu sunt in concediu si trebuie menajate. O discutie cu sefii despre plangerile pe care le ai, in special banesti, nu e indicata inainte de finalul lunii. Mai bine profita de dispozitia romantica si planifica o escapada in doi. Desi, daca ai copii, nu vei rezista insistentelor si veti pleca in grup!

Daca la inceputul lunii esti un pic egoista, eclipsa de Soare din 11 august te va face vulnerabila, sensibila si mai irascibila decat esti in mod normal. E drept, justificat. Ai toate motivele sa fii critica si chiar sa rupi relatii si aliante atunci cand oamenii te dezamagesc iremediabil. Pe fond de stres si suparari te poate cuprinde o stare generala proasta, insa trecatoare. Luna Noua care se petrece la tine-n semn aduce si influente benefice: te ajuta sa te transformi, sa renasti, sa-ti redescoperi atuurile uitate si sa-ti explorezi senzualitatea. Distreaza-te, relaxeaza-te si petrece timp cu cei dragi, te ajuta sa te remontezi si sa te reorientezi.

Poti fi tentata sa-ti iei concediu, dar nu ca sa te odihnesti, ci pentru a rezolva diferite aspecte presante legate de gospodarie. Corpul tau e de alta parere si ar fi bine sa-l asculti si sa te bucuri de libertate si relaxare macar cateva zile, fara alte griji si responsabilitati autoimpuse. In rest, e bine sa fii numai ochi si urechi daca intuiesti ca ti se ascunde ceva, fiindca sunt mari sansele sa ai dreptate si sa afli lucruri surprinzatoare care te privesc direct, personal sau profesional. Nu trece cu vederea oportunitatile care se ivesc in privinta carierei, s-ar putea sa fie utila si necesara o schimbare. Revin in actualitate persoane sau intamplari din trecut!