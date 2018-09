Si cei mai calmi, si cei mai tematori oameni au momente in care se simt coplesiti, nelinistiti, neajutorati. Ce declanseaza stresul in functie de zodia ta si cum iti recapeti linistea?

Cum te stresezi si cum te calmezi in functie de zodie

Berbec

Pentru tine stresul e un mod de viata. Te stresezi din orice, insa reactiile nervoase sunt numai de suprafata. In realitate, stresul nu te afecteaza foarte tare. Mai mult ii stresezi pe cei din jur, care te iau prea in serios... Totusi, cand ajungi la limita rabdarii, faci adevarate crize de isterie, urmate inevitabil de dureri de cap sau de scene teribiliste.

Te relaxezi instant... daca faci sport. Cand simti ca o iei razna, da repede cateva ture de bloc, in alergare. Sau mergi la sala sa te bati cu un sac de box.

Taur

In general dai dovada de o stabilitate emotionala greu de egalat. Rar te scoate cineva din sarite in asa masura incat sa ti se urce sangele la cap. Te stresezi insa de indata ce ai cheltuieli mari, care-ti destabilizeaza bugetul. Pentru tine e foarte important sa ai parte de tot confortul material, iar cand ajungi la fundul sacului intri in panica.

Te relaxezi instant... la cumparaturi. Paradoxal, daca iti cumperi ceva ce-ti doresti, desi cheltuiesti inca niste bani, recapeti sentimentul ca esti bine, ca detii controlul.

Gemeni

Te innebuneste gandul ca trebuie sa respecti reguli, sa te incadrezi in tipare prestabilite. Si te aduce la capatul rabdarii perspectiva de a-ti pierde libertatea pentru a le face altora pe plac. La serviciu sau in cuplu, te sufoca sefii foarte stricti sau iubitii care-ti cer socoteala ca ai ajuns tarziu la munca ori acasa. Cand se intampla asta, devii irascibila si extrem de sarcastica.

Te relaxezi instant... vorbind. O intalnire cu prietenele tale bune, in care sa le insiri toate nemultumirile si sa le savurezi sfaturile, te ajuta sa fii din nou relaxata si sigura pe tine.