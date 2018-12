Nimic nu se intampla fara motiv si intotdeauna culegi ceea ce ai semanat. Tot ce traiesti acum este rezultatul actiunilor anterioare, din viata actuala sau dintr-o viata trecuta: asa se explica, pe scurt, legea karmei. Daca crezi si in reincarnare, in sansa de a evolua de la o existenta la alta, ei bine, zodia ta iti poate dezvalui ce ai fost in viata anterioara acestei existente.

Zodia ta, karma ta

Berbec – ai fost o artista

O prezenta boema si foarte sensibila, iubitoare de oameni, retrasa, plina de enigme, careia ii placea timpul petrecut in singuratate, aveai o fire de artist. Poet, pictor, preot, iubirea si frumosul erau menirea ta. Tocmai de aceea acum nu treci niciodata neobservata. Esti puternica, extrovertita, sociabila si luptatoare.

Taur – ai fost razboinic

Iti placea sa-ti faci vocea auzita, sa bati cu pumnul in masa si sa te arunci in lupta ca sa aperi valorile in care credeai. Nu cunosteai frica si dominai pe oricine, oriunde, chiar cu pretul vietii. Acum, te intereseaza mai mult confortul material si linistea sufleteasca.

Gemeni - ai fost un bancher

Ai fost o persoana bogata, responsabila, traditionalista, cu principii de nestramutat, care a muncit mult pentru a strange avere. Astazi preferi sa traiesti clipa si nu tii cont de norme. Faci totul dupa cum simti si cheltuiesti mai mult decat pui deoparte.

Rac – ai fost scriitoare

Cel mai mare talent al tau era acela de a te exprima excelent. Compuneai poeme, romane, scenarii intregi si erai o persoana invatata, populara in societate, poate scriitoare sau profesoara. Astazi, esti comunicativa si darnica in informatii doar cu oamenii cei mai apropiati.

Leu – ai fost in slujba altora

Asistent medical, asistent social, voluntar, menirea ta era aceea de a-i ajuta pe altii, sacrificandu-te pentru binele lor. Astazi nu mai esti emotiva si nici sentimentala, te pui pe primul loc si-ti place sa fii tu cea menajata, apreciata, sa conduci, sa dai directive.

Fecioara – ai fost o regina

Toata lumea iti era supusa, ti se stia de frica si erai respectata pretutindeni. Cuvantul tau cantarea mult in orice context, iar ordinele iti erau indeplinite fara discutie. Astazi, iti obtii reusitele si laudele prin munca, nu astepti nimic de-a gata. Insa tinzi in continuare catre perfectiune si lux.

Balanta – ai fost un vindecator

Vindecarea naturala, holistica era crezul tau. Foarte organizata, in cautarea perfectiunii si a tamaduirii, nu te-ai simtit niciodata pe deplin apreciata sau multumita de tine, ti-ai dorit constant sa evoluezi. In aceasta existenta iti cauti echilibrul, armonia si pacea interioara.

Scorpion – ai fost judecator

Avocat, judecator, menirea ta era sa faci dreptate printre semeni. Totodata, erai intotdeauna o aparitie placuta, o prezenta cuceritoare, de o frumusete fizica si sufleteasca aparte. Si acum iti place sa ajuti, dar esti mai egoista si foarte posesiva.

Sagetator – ai fost prezicator

Te atrageau magia, experientele inexplicabile, aveai o intuitie puternica si erai foarte empatica, dar si pasionala. Erai considerata de multi o faptura misterioasa, o clarvazatoare sau chiar vrajitoare. Astazi, esti o fire practica, energica si cat se poate de directa.

Capricorn – ai fost nomad

Rareori se intampla sa ramai vreme indelungata in acelasi loc. Iti placea sa calatoresti, sa descoperi taramuri si oameni noi. Erai un spirit liber, dornic de aventura, care nu facea promisiuni si nu se lega de nimeni. Astazi, preferi confortul sufletesc si linistea locurilor pe care deja le cunosti.

Varsator – ai fost invatator

Erai o persoana conservatoare, calculata, care isi impunea multe reguli si nu actiona riscant, pentru a-si asigura astfel reusita. Un model de rabdare pentru altii, ai fost probabil invatator sau om politic. Acum este timpul sa experimentezi, sa iesi din tipare si sa fii originala.

Pesti – ai fost inventator

Iti placeau noutatile, surprizele, provocarile, erai extrem de versatila si aveai sclipiri de geniu. Acum nascuta in zodia Pesti, inchei un ciclu al existentei si poti atinge un nivel de profunzime la care altii nu au acces. Esti o persoana ganditoare, creativa, meditativa, dornica sa te transformi in cea mai buna versiune a ta.