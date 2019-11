Horoscopul lunii DECEMBRIE 2019: nu lipsesc emotiile, schimbarile si o insufletire de care e bine sa ne bucuram

Afla ce suprize au pregatit astrele pentru fiecare zodie in ultima luna din an!

Dupa data de 3 decembrie, toti cei care au idei bune, ceva curaj si un strop de rabdare sa le puna in practica primesc sustinere de la Jupiter, care intra in Capricorn si ne indreapta atentia si energia in directia stabilitatii si carierei. Cu pretul unei mai mari rigori si mai bune organizari, ne rasplateste munca, ne aduce recunoastere si evolutie pe plan profesional in perioada urmatoare. Apoi, Luna Plina in Gemeni din data de 12 decembrie pune comunicarea in centrul preocuparilor noastre. La jumatatea lui decembrie trebuie sa fim atenti la modul in care ne exprimam si la ceea ce transmitem: sunt lucruri pe care vom fi nevoiti sa ni le asumam si sa le demonstram. Dupa 20 decembrie, Venus in Varsator ne imbunatateste starea de spirit si tonusul, ne ajuta sa aratam diferit, sa ne schimbam atitudinea si sa ne simtim bine, demers amplificat de Luna Noua in Capricorn 26 decembrie. Tot pe 26 are loc si o eclipsa de Soare. Nu lipsesc emotiile, darnicia si insufletirea de care e bine sa ne bucuram din plin in aceasta perioada din an!

Horoscop decembrie Berbec – entuziasm cu carul

La serviciu n-ai niciun ragaz si cu toate astea, nu te plangi. Pentru determinare si eficienta, ai toate sansele sa primesti o prima sau chiar un job mai bine platit. Cu toate astea, o atentionare speciala este legata de modul nesabuit in care esti tentata sa-ti cheltuiesti banii. Fa niste calcule inainte sa golesti portofelul, chiar daca e mai plin decat de obicei! Apoi, oricata energie crezi ca ai, nu lasa toate pregatirile pe ultima clipa si nu te-ntrece pe tine in zilele de sarbatoare. Prea multe cocktailuri si nopti pierdute iti pot aduce dureri de cap si stari de rau de care nu scapi usor. E momentul sa-ti folosesti arsenalul de obiceiuri sanatoase: sport, aer curat, sucuri detox.

Horoscop decembrie Taur – repari ce ai stricat

La serviciu situatia poate fi un pic stresanta. Mai ales daca ai gresit in ultima perioada, decembrie este o buna ocazie sa te revansezi, chiar cu pretul unor zile libere pierdute. Nu te incapatana, cedeaza si iti vei primi rasplata! Daca iti faci griji pentru ceva, este mai degraba bugetul, decat jobul. Nu pentru ca n-ai avea de unde sa cheltuiesti, ci pentru ca lista de cumparaturi pare infinita: iti doresti prea multe lucruri. In privinta petrecerilor de sarbatori, nu tine cont de obligatii, de invitatii, de rugaminti. Odihneste-te, relaxeaza-te cum iti place si profita de contextul astral benefic pe plan sentimental si intim! Ai timp sa recuperezi obligatiile sociale la inceputul anului viitor.

Horoscop decembrie Gemeni – scapi de nesiguranta

Nu vor fi neobisnuite pentru Gemeni starile de disconfort emotional, de nemultumire sau tristete, mai ales pe fondul unor esecuri recente, sentimentale sau profesionale. Multe nu au insa o cauza serioasa si dispar precum au aparut. Fa un efort sa rezolvi lucrurile care te framanta, sa vorbesti despre ele: e pacat sa intri cu „datorii“ emotionale in noul an. In preajma Lunii Pline din 12 este cel mai potrivit moment pentru destainuri, intalniri si comunicare cu sufletul deschis. Vei simti ca ti se ia o piatra de pe inima dupa ce spui ce-ti doresti (poate iubitului sau sefului, poate mamei tale sau celei mai bune prietene) si afli care-ti sunt sansele si in ce directie te indrepti.

Horoscop decembrie Rac – o noua perspectiva

Si din cauza contextului astral, si pentru ca e ultima luna din an, te framanti din tot felul de motive. Iti faci griji pentru schimbarile de la serviciu, pentru neintelegerile din familie, pentru tot ce n-ai apucat sa pui la punct. Ai ceva de spus? Fa-o, dar fii constienta ca trebuie sa si accepti, nu doar sa oferi sfaturi si sa pui serios umarul ca sa salvezi ceea ce pare pierdut. Perioada asta merita traita cu gandul la viitor, nu la trecut, iar ca lucrurile sa mearga spre bine, e nevoie de noi reguli, de sacrificii, de un plan de bataie solid si bine gandit. Daca esti inca singura, iesi mai des in oras cu prietenii in prima parte a lunii si pregateste-te sa petreci sarbatorile in doi.

Horoscop decembrie Leu – sufletul petrecerii

Toata luna esti cu gandul la sarbatori si la concediul pe care-l astepti de saptamani intregi. Aduna-i in jurul tau pe toti cei care conteaza si ai grija sa nu uiti pe nimeni care ti-a fost aproape in momente dificile – e un moment bun sa te revansezi. Toate relatiile personale si in special cele de dragoste ale Leilor se pot imbunatati, aprofunda, evolua. Dupa Craciun asculta-ti organismul si ia o pauza de la dezmat. Ai nevoie de un stil de viata mai ordonat, lipsit de excese si nu doar pentru cateva zile, ci pe termen nedeterminat. Tot acum poti primi sau poti face o vizita neasteptata, care-ti solicita atentia si energia ori iti poate aparea in vizor un obiectiv nou si tentant, pentru care merita sa te mobilizezi.

Horoscop decembrie Fecioara – mai putina munca, mai multa distractie

Organizarea ta proverbiala iti este foarte utila. In vreme ce altii se dau peste cap inainte de sarbatori, tu ai deja cadourile cumparate si totul pus in ordine. In privinta jobului, e momentul sa te gandesti serios daca beneficiile banesti merita efortul supraomenesc pe care-l faci pentru a primi validare din partea sefilor. Macar pentru cateva zile nu deschide calculatorul si stai departe de orice inseamna munca. Ce este al tau e oricum pus deoparte. In privinta petrecerilor de final de an, accepta invitatii, experimenteaza, traieste din plin! Mai ales dupa data de 20, cu cat esti mai deschisa, cu atat mai mult ai de castigat, totusi pastreaza o doza de luciditate si precautie in toata nebunia asta.