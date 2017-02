Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Luna in care ai venit pe lume iti influenteaza trasaturile dominante si, totodata, va fi pentru tine timpul cel mai benefic din an, perioada in care norocul iti surade si in care viata ta poate lua turnuri favorabile. Cifra corespunzatoare acestei luni (1 pentru ianuarie, 2 pentru februarie etc.) iti va iesi in cale des de-a lungul vietii si te va influenta pozitiv. Iata cateva dintre caracteristicile dictate de luna in care ne-am nascut!

Semnificatia lunilor de nastere

Foto: pixelparticle, Shutterstock

Ianuarie

Persoanele nascute in ianuarie au o viata activa, deloc plictisitoare, sunt productive, corecte si mereu apreciate pentru eficienta lor. Pentru ca fac sacrificii atunci cand isi doresc un lucru, nu duc lipsa de impliniri personale si profesionale. Sunt foarte intuitive si au calitati de lider. Incapatanate, nu le place sa li se spuna ce au de facut.



Februarie

Oamenii lui februarie sunt aceia care leaga prietenii stranse si se casatoresc de obicei devreme pentru ca nu concep viata traita in singuratate. Lucreaza foarte bine in cuplu, in echipa. Au o mare capacitate de autocontrol si o ambitie nestavilita, care ii poarta repede acolo unde isi propun. Adora calatoriile, proiectele noi, aventuroase.



Martie

Cumpatarea si prudenta ii ajuta pe cei nascuti in martie sa ia decizii bune, calculate, care ii calauzesc pe drumul succesului. Sunt totodata creativi, au o imaginatie debordanta, leaga cu usurinta relatii noi, le place linistea si evita situatiile stresante. Isi gasesc fericirea in bratele persoanei dragi si prietenii sunt foarte importanti pentru ei.



Aprilie

Adora sa fie in centrul atentiei. Nu se dau in laturi de la provocari, accepta cu draga inima proiectele marete, activitatile migaloase. Actioneaza sub impulsul momentului si nu accepta ordine. Foarte importanta pentru ei este stabilitatea financiara, pentru care aproape ca renunta la viata personala. Simtul artistic ii poate ajuta sa se faca remarcati.