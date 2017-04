Fiecare floare are frumusetea ei, ca si fiecare om. Ce flori te reprezinta si se muleaza perfect trasaturilor zodiei tale poate fi surprinzator, dar si incitant. Le-am descifrat simbolurile, ca tu sa te cunosti mai bine si sa te lasi inconjurata de ele.

Florile potrivite pentru fiecare zodie in parte

Berbec – trandafirul rosu, caprifoiul

Rosu e culoarea Berbecilor, reprezentativa pentru firea ta pasionala. O femeie Berbec va aprecia intotdeauna un buchet de trandafiri rosii ca sangele si spinosi ca personalitatea ei. Iar caprifoiul, chiar daca nu-i o planta sofisticata, are un parfum aparte si impanzeste cu repeziciune orice loc, asa cum stii si tu sa intri in sufletul omului.

Taur – crinul, macul

Pentru ca te atrage luxul si te impresioneaza lucrurile valoroase, cu siguranta nu te bucuri de orice floare banala. Crinul imperial ti se pare o incantare, o dovada reala de pretuire, eleganta si rafinament din partea celui care ti-l ofera. Pe de alta parte, romantismul si naturaletea unui camp cu maci se potrivesc si ele atat de bine firii tale spontane!

Gemeni – lavanda, liliacul, azaleea

Mintea ta nu sta locului o clipa, zburda de colo-colo si e tot timpul insetata de nou. Efectul linistitor al lavandei este exact ce ai nevoie, o sursa de inspiratie si de relaxare. Cand nu ai la indemana florile proaspete, umple-ti casa cu esente de lavanda! Si parfumatul liliac se potriveste femeii Gemeni, delicata si plina de compasiune.

Rac – nemtisor de munte, florile galbene sau albe

Femeia rac e emotiva, posesiva si cam geloasa, asa ca florile albe sau galbene, simbol al inocentei, dar si al caldurii sufletesti, in special trandafirii, ii pot fi oferite in dar de catre cel iubit. Mai putin faimos si posibil de admirat mai ales in salbaticie, nemtisorul de munte iti pun in valoarea sensibilitatea si daruirea nativa.