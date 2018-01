Esti sotia pe care orice barbat si-o doreste alaturi sau casnicia nu e facuta pentru tine? Afla daca ai o bila alba sau una neagra de la astre, in functie de semnul tau zodiacal.

Top cele mai bune sotii in functie de zodie

Rac

Daca esti Rac, iubesti neconditionat si esti facuta pentru viata in doi. Femeile din aceasta zodie viseaza inca de mici momentul in care vor deveni sotii si mame. Au atata dragoste de oferit, incat ar fi si pacat sa nu-si intemeieze o familie. Nu-si vor lipsi pentru nimic in lume sotul sau copiii de prezenta lor protectoare si ii vor rasfata cu orice pret. Nu stiu ce inseamna egoismul si isi schimba toate prioritatile de dragul familiei. Pentru ele, uniunea casatoriei este cu adevarat sfanta.

Taur

Balanta

Daca are parte de siguranta financiara si stabilitate emotionala in cuplu, femeia Taur se transforma in cea mai buna sotie de care poate avea cineva parte vreodata. Investeste totul sentimental si financiar pentru sotul si copiii ei. Ca mama, va fi mereu un exemplu bun de urmat si rar intalnesti devotament ca al ei. Desi e mereu zambitoare si relaxata, are lucrurile sub control in fiecare clipa.

Este genul de sotie care te sustine neconditionat si te motiveaza sa devii cea mai buna versiune a ta. E pacea si echilibrul de care orice barbat are nevoie de la femeia cu care isi imparte viata. Nu vei avea parte de scene copilaresti sau de santaj sentimental de la o sotie nascuta in zodia Balanta. In schimb, te vei bucura de pasiunea noptilor fierbinti in doi chiar si dupa ce familia se mareste.