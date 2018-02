Atractia e cea care apropie oamenii, compatibilitatea ii tine impreuna si ii ajuta sa depaseasca greutatile fara sa renunte la iubirea lor. Cateva cupluri din zodiac au toate sansele sa treaca cu brio prin toate probele vietii, pana la adanci batraneti.

Cele mai compatibile cupluri de zodii

Berbec - Leu



Chiar daca intre doua zodii de foc pot sa se iste, uneori, incendii, cel putin un lucru e sigur: flacara pasiunii nu se stinge niciodata, iar blazarea nu-si are locul in acest cuplu. Dupa ce se intalnesc, le este imposibil sa stea departe unul de altul. Atractia dintre ei este de la bun inceput fulgeratoare si nu se ofileste in timp, isi raman fideli si se bucura de multe momente intense. Fiecare dintre ei are nevoie de un partener puternic si energic, sigur pe el, care sa-i inteleaga si sa tina pasul cu ei, de aceea se si inteleg atat de bine. Vor avea parte de aventura, de calatorii palpitante, de nopti fierbinti. Si de certuri, dar le vor depasi. Magia dintre ei este extraordinara, la fel si potrivirea sexuala. Cu siguranta se vor sprijini la bine si la rau si vor lupta unul pentru altul cu toate fortele cand relatia le va fi in pericol.