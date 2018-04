Se spune ca toate femeile au instinctul matern in sange. Totusi, unele sunt mai responsabile si organizate, altele mai libertine si cu capul in nori, unele egoiste sau impulsive, altele duioase si rabdatoare, unele isi doresc mai mult decat orice pe lume sa aiba copii, altele lasa lucrurile la voie intamplarii... Totul depinde si de zodia in care te-ai nascut. Iata cati copii ar trebui sa ai in functie de trasaturile semnului tau zodiacal!

Cati copii ar trebui sa ai in functie de zodie

Berbec - cati vrei tu

Trebuie spus de la bun inceput ca nu e cel mai mare vis al tau sa devii mama. Poti trai foarte bine si fara sot, si fara copii. Cand decizi ca esti pregatita sa faci pasul cel mare, te descurci la fel de bine si cu unul si cu cinci prichindei. E drept ca plasezi cat de multe sarcini poti taticului, bunicilor, prietenilor. Dar te-ai descurca la fel de bine si singura, caci esti o luptatoare.

Foto: oneinchpunch, Shutterstock

Taur – fata si baiat

Tie iti ies cam toate lucrurile ca la carte. Respecti traditiile, te casatoresti la varsta ideala, esti o sotie model si o mama serioasa. Stii si care-ti sunt limitele si nu te-ai inhama sa te ocupi de o familie prea mare, dar iti doresti tabloul perfect, adica un baietel si o fetita, care vin pe lume, cel mai probabil, la distanta mica unul de altul.

Foto: Evgeny Atamenko, Shutterstock

Gemeni – gemeni

Sigur ca tie, din tot zodiacul, ti-ar sta cel mai bine cu gemeni. Dar, cum asta depinde mai putin de astre si mai mult de genetica, te poti multumi si cu doi copii nascuti in ani consecutivi. Vei fi o mama deschisa, relaxata, vesela, care ea insasi copilareste alaturi de cei mici. Pe de o parte ii ajuti la lectii, pe de alta iesi cu ei in club.