Din vremuri stravechi se crede ca fiecare semn zodiacal, in functie de natura lui, are asociata o anumita zeitate. Misticii, ocultistii, preotii antici invocau adesea Patronul fiecarei zodii in cadrul ritualurilor magice, folosindu-se de puterea lui pentru a-i ajuta pe Pamanteni sa treaca peste diverse probleme. Afla ce zeitate te guverneaza si foloseste calitatile ei in avantajul tau!

Ce zeita te guverneaza in functie de zodie

Berbec – Brighid

Zeita adorata a Irlandei si Angliei, Brighid era sarbatorita mai ales primavara. Asociata cu Focul si Caldura, numele ei inseamna: Cea Stralucitoare. Pe Berbeci ii poate ajuta sa-si castige bataliile importante, sa iasa in evidenta, sa-si gaseasca echilibrul interior, sa reactioneze cumpatat. Pentru a-i atrage bunavointa Brighidei, poti purta un talisman in forma de flacara.

Taur – Hathor

Una dintre cele mai cunoscute zeitati ale Egiptului Antic, Hathor era considerata calauzitoarea sufletelor catre viata de apoi, dar si patroana petrecerilor, a muzicii, a dansului si fertilitatii. Un talisman cu forma unor mici coarne invoca hotararea, veselia si dragostea pe care le inspira Hathor, te ajuta sa te imbogatesti si sa faci copii sanatosi.

Gemeni - Iris

Zeita Muntelui Olymp, cea care facilita legatura dintre zei si muritori, era reprezentata printr-un curcubeu si putea calatori cu viteza vantului dintr-o lume in alta. Culorile ei vesele sunt un simbol pentru diversitatea vietii de pe Pamant. Pe Gemeni ii ajuta sa calatoreasca mult si sa comunice excelent. Un talisman in forma de curcubeu va atrage in viata ta vestile bune!