Fiecare zodie are lipsuri, calitati, defecte, nemultumiri, toate exprimate, contorizate si verbalizate mereu, voit sau nu, de catre nativi. Ca sa atragi de partea ta energiile pozitive ale Universului, trebuie sa-ti alegi cu grija cuvintele potrivite menirii tale Pamant, adica sa rostesti si sa aprofundezi anumite afirmatii de bun augur in functie de zodia ta. Ele au rolul sa te echilibreze, sa potenteze tot ce e bun si sa estompeze tot ce e rau. Repetandu-le zilnic in minte sau chiar cu voce tare, ii dau voie eului sa evolueze si castigi bunavointa si protectia divina inspre atingerea unui nivel de autocunoastere si implinire superior.

Cum atragi energiile pozitive ale Universului in functie de zodie

Foto: Sergey Nivens, Shutterstock

Berbec

Sunt pregatita sa descopar misiunea pentru care am venit pe Pamant. Nu am niciun gand rau, primesc linistea in viata mea, invat cu seninatate ce este tacerea. Raspund cu inima deschisa chemarii mele si stiu ca o farama din maretia lui Dumnezeu se reflecta in mine.

Taur

Sunt constienta ca fericirea mea se afla in mainile mele. Ma detasez de lucrurile care imi aduc nemultumire sau incrancenare. Am rabdare si sunt convinsa ca tot ceea ce doresc va veni catre mine la timpul potrivit. Stiu ca merit sa fiu fericita. Am suficient, fac suficient, imi sunt suficienta.

Gemeni

Sunt recunoscatoare pentru tot ceea ce stiu si pentru lucrurile pe care Universul urmeaza sa mi le dezvaluie. Sunt flexibila, mintea mea e deschisa catre nou, ascult cu atentie tot ce mi se spune. Multumesc divinitatii pentru binecuvantarea de a-mi putea folosi cuvintele cu intelepciune.

Rac

Nu imi este frica de ceea ce a pregatit Universul pentru mine. Caut in adancul fiintei mele uniunea profunda cu Dumnezeu si ii cunosc puterea vindecatoare. Nu astept nicio rasplata, ofer cu inima deschisa si nu las sa ma atinga energia negativa care vina din afara mea.