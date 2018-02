Tu ai planuri pentru weekend? Ce sa fie oare, curatenie generala, drumetie pe munte, intalnire cu prietenii? Sigur ca alegi in functie de context, de nevoi, de urgente si cerinte. Insa iata cum ar trebui sa arate weekendul ideal pentru fiecare semn zodiacal.

Cum sa petreci un weekend perfect in functie de zodie

Berbec – miscare, miscare si iar miscare

Taur – mancare delicioasa

Daca in celelalte 5 zile nu ai avut timp cat ai vrut sa mergi la sala, in weekend mai bine te-ai muta acolo. Sportul e pentru tine cea mai buna arma impotriva stresului! Alearga, inoata, mergi cu bicicleta, joaca tenis, squash, bowling, toate sunt distractive, relaxante si te ajuta sa fii in forma.



Adori mancarea buna, savuroasa, dar pentru pregatirea ei e nevoie de mult timp liber. Timp pe care nu-l ai in timpul saptamanii, de aceea rezervi weekendul pentru a incerca retete noi sau ca sa iesi la un restaurant unde sa te delectezi cu preparatele cele mai fine.

Gemeni – cu prietenii

Pentru tine, un weekend reusit este cel petrecut alaturi de amici. Nu conteaza ca va vedeti la tine, la ei, afara sau in casa, la film sau la povesti. Ai nevoie de cateva ore alaturi de prietenii dragi, sa vorbesti cu ei vrute si nevrute si sa faceti impreuna haz de necazuri. Grijile dispar ca prin minune!