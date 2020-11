Horoscop Decembrie 2020: previziuni complete pentru toate zodiile

Previziunile astrale pentru luna decembrie 2020 aduc multe vești bune pentru majoritatea zodiilor. Descoperă ce rezervă astrele pentru ultima lună din an.

Horoscop Decembrie 2020: Berbec

Luna decembrie este una minunată pentru nativii Berbec, pe toate planurile. Sunt favorizate relațiile de orice fel și comunicarea, în general.

Pe plan amoros, luna debutează cu discuții intense, care au ca scop stabilirea unor direcții comune în relație și rezolvarea unor probleme care se acutizau. Așadar, a doua jumătate a lunii este caracterizată prin armonie în cuplu, stabilitate, siguranță și încredere. Romantismul și pofta de aventură pot atinge cote maxime.

Celibatarii pot începe o relație interesantă în această lună, însă nu se vor grăbi, căci sunt intersați să stabilească o relație profundă, în care să se regăsească, să se dezvolte și să simtă că nu sunt conduși doar de atracție, ci și de dragoste și respect.

Relațiile cu familia se îmbunătățesc, iar la locul de muncă pot semna noi contracte, chiar și în ajun de Crăciun. Sunt favorizate parteneriatele, așadar se pot bucura de noi orizonturi ale proiectelor sau afacerii lor.

Horoscop Decembrie 2020: Taur

Pentru nativii Taur, luna decembrie reprezintă o perioadă de reculegere, de vindecare a rănilor interioare, dar și de schimbare și reogranizare. Planul amoros va fi zguduit de tot felul de sentimente contracdictorii, nu neapărat motivate, însă emoțiile Taurului par că scapă de sub control. Așadar acum sunt geloși, mai târziu sunt romantici, mai apoi visează cu ochii deschiși ca apoi să cadă în plasa dezamăgirilor și tot așa. Este recomandat să nu transferați toate aceste variații emoționale și partenerului, căci se pot isca certuri.

Nativii singuri au sansa să înceapă o relație plină de aventura, însă astrele atrag atenția că în această perioadă sunt favorizate în special legăturile karmice. Se recomandă prudență. Citiți și articolul: SUFLET PERECHE SAU ÎNTÂLNIRE KARMICĂ? CUM POȚI FACE DIFERENȚA!

În ceea ce privește finanțele și cariera, trendul cu urcușuri și coborâșuri se menține. La locul de muncă este posibil ca nativii Taur să avanseze sau să opteze pentru schimbări radicale, poate chiar să inceapă un nou job. În ceea ce privește banii, au nevoie să se reorganizeze temeinic, pentru că planurile lor pentru viitorul apropiat pot fi peste bugetul disponibil.