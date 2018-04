Sunt zile din an in care dietele pur si simplu nu au nicio sansa. Cum sa nu gusti din cozonac, pasca si alte minunatii de pe masa de Paste? Sarbatorile trec, kilogramele raman si trebuie date jos cat mai rapid si eficient. Iata cum, in functie de zodia ta!

Trucuri care te ajuta sa iti mentii silueta in functie de zodie

Berbec – hai la sala!

Dietele nu-s pentru tine. Cel mult 1-2 zile reusesti sa mananci salate, dupa care te premiezi cu ciocolata, pizza si vin rosu. Asa ca, lasa dieta de dupa Paste pentru altii si arde caloriile la sala, alearga pe banda sau in parc si fa-ti cadou cateva masaje detoxifiante!

Taur – salate

Esti o gurmanda si toti stiu asta. Tu si cand tii dieta trebuie sa mananci mult si, mai ales, gustos. Solutia e sa renunti la deliciile calorice in favoarea celor... verzi. Prepara-ti salate de verdeturi cu ingrediente sofisticate, somon, prosciutto, andive, avocado, pana dai jos tot excesul!

Gemeni - 3+3

Te plictisesti repede, asa ca e musai sa tii o dieta diversificata, care presupune altfel de alimente in fiecare zi. De exemplu, dieta 3+3: 3 zile doar alimente vegetale, pe care le poti prepara in zeci de feluri (salate, soteuri, legume la cuptor), 3 zile doar proteine (carne, lactate, oua).